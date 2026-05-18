Уражено протидиверсійний катер РФ у Каспійську, пункти управління БпЛА та інші об’єкти ворога, - Генштаб
17-го та в ніч на 18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено протидиверсійний катер
Зокрема, як зазначається, уражено протидиверсійний катер проєкту "Грачонок" у районі Каспійська (республіка Дагестан, РФ). Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами.
Інші ураження
- Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області рф.
- Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області. А також в Ольгиному Херсонської області.
Підтвердження попередніх уражень
- За результатами уточнення результатів попередніх заходів підтверджено, що 17 травня 2026 року уражено вузол зв’язку у Мирному на ТОТ АР Крим, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Західному на ТОТ Луганської області та ешелон з пально-мастильними матеріалами у Федорівці на ТОТ Донецької області.
- Також підтверджено, що 16 травня 2026 року внаслідок ураження аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї рф знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200
- Окрім того, підтверджено, що 16 травня 2026 року уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному (Брянська обл., РФ).
"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України", - наголосили у Генштабі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар18.05.2026 13:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Тетяна #614078
показати весь коментар18.05.2026 19:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Artcore
показати весь коментар18.05.2026 13:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль