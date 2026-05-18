Украина перехватила инициативу на фронте: глава МИД Латвии призвала Европу усилить помощь
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала европейские страны незамедлительно увеличить военную помощь Украине. По ее словам, в настоящее время Силы обороны перехватили инициативу на фронте.
Об этом латвийская дипломат заявила во время конференции по вопросам безопасности в Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ.
Браже подчеркнула, что европейские лидеры должны "не упустить момент" и обеспечить стабильные поставки вооружения для Киева, поскольку темпы продвижения российской армии минимальны, несмотря на колоссальные усилия и ресурсы, которые тратит Кремль.
"Говорить, что российская армия продвигается со скоростью улитки - это оскорблять улиток. Ведь если бы она начала ползти из Авдеевки в феврале 2022 года на запад, то сейчас уже доползла бы до Чехии, пока Россия до сих пор загрузла на Донбассе", - отметила Байба Браже.
Для долгосрочной защиты континента и остановки российской агрессии глава МИД Латвии выдвинула четыре ключевых направления укрепления европейской безопасности:
Развитие оборонной промышленности: Немедленное усиление военного потенциала и возможностей оборонной промышленности стран Европы.
Укрепление границ: Расширение военного присутствия сил НАТО на восточном фланге Альянса.
Постоянная поддержка: Обеспечение долгосрочной и бесперебойной финансовой и военно-технической помощи Украине.
Экономическое давление: Максимальное ослабление финансовых и промышленных возможностей России путем введения новых жестких санкций и политической изоляции.
Дипломат подчеркнула, что решительные действия европейского сообщества именно сейчас являются критически важными для стабильности всего региона.
