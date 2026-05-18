РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10221 посетитель онлайн
Новости Ситуация на фронте Военная помощь Украине
528 3

Украина перехватила инициативу на фронте: глава МИД Латвии призвала Европу усилить помощь

Глава МИД Латвии призвала Европу усилить военную помощь Украине

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала европейские страны незамедлительно увеличить военную помощь Украине. По ее словам, в настоящее время Силы обороны перехватили инициативу на фронте.

Об этом латвийская дипломат заявила во время конференции по вопросам безопасности в Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Браже подчеркнула, что европейские лидеры должны "не упустить момент" и обеспечить стабильные поставки вооружения для Киева, поскольку темпы продвижения российской армии минимальны, несмотря на колоссальные усилия и ресурсы, которые тратит Кремль.

"Говорить, что российская армия продвигается со скоростью улитки - это оскорблять улиток. Ведь если бы она начала ползти из Авдеевки в феврале 2022 года на запад, то сейчас уже доползла бы до Чехии, пока Россия до сих пор загрузла на Донбассе", - отметила Байба Браже.

Для долгосрочной защиты континента и остановки российской агрессии глава МИД Латвии выдвинула четыре ключевых направления укрепления европейской безопасности:

  1. Развитие оборонной промышленности: Немедленное усиление военного потенциала и возможностей оборонной промышленности стран Европы.

  2. Укрепление границ: Расширение военного присутствия сил НАТО на восточном фланге Альянса.

  3. Постоянная поддержка: Обеспечение долгосрочной и бесперебойной финансовой и военно-технической помощи Украине.

  4. Экономическое давление: Максимальное ослабление финансовых и промышленных возможностей России путем введения новых жестких санкций и политической изоляции.

Дипломат подчеркнула, что решительные действия европейского сообщества именно сейчас являются критически важными для стабильности всего региона.

Читайте также: Армия РФ намеренно направляет украинские дроны над странами Балтии и Финляндией, - СМИ

Автор: 

Европа (2400) Латвия (1455) россия (97570) Украина (44368) война в Украине (8279) Браже Байба (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.05.2026 14:22 Ответить
Ага, ага.., як тільки ,,партнерчики" бачать наші успіхи, одразу кидаються на допомогу рашці! Тим чи іншим чином!
показать весь комментарий
18.05.2026 14:47 Ответить
Крутяк. Констаху только прохлёбываем, а так да - перемога рядом.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:18 Ответить
 
 