Україна перехопила ініціативу на фронті: глава МЗС Латвії закликала Європу посилити допомогу

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала європейські країни невідкладно наростити військову допомогу Україні. За її словами, наразі Сили оборони перехопили ініціативу на фронті.

Про це латвійська дипломатка заявила під час безпекової конференції в Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Браже наголосила, що європейські лідери мають "не втратити момент" і забезпечити стабільне постачання озброєння для Києва, оскільки темпи просування російської армії є мінімальними, попри колосальні зусилля та ресурси, які витрачає Кремль.

"Казати, що російська армія просувається темпами равлика — це ображати равликів. Бо якби він почав повзти з Авдіївки у лютому 2022 року на захід, то зараз вже доповз би до Чехії, поки Росія до цього часу загрузла на Донбасі", - зауважила Байба Браже.

Для довгострокового захисту континенту та зупинки російської агресії очільниця МЗС Латвії висунула чотири ключові напрямки зміцнення європейської безпеки:

Розвиток оборонпрому: Негайне посилення військового потенціалу та спроможностей оборонної промисловості країн Європи. Укріплення кордонів: Розширення військової присутності сил НАТО на східному фланзі Альянсу. Постійна підтримка: Забезпечення довгострокової та безперебійної фінансової і військово-технічної допомоги Україні. Економічний тиск: Максимальне ослаблення фінансових та промислових спроможностей Росії через запровадження нових жорстких санкцій і політичну ізоляцію.

Дипломатка підкреслила, що рішучі дії європейської спільноти саме зараз є критично важливими для стабільності всього регіону.

Також читайте: Армія РФ навмисно направляє українські дрони над країнами Балтії та Фінляндії, - ЗМІ