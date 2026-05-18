Офицера ТЦК в Кропивницком будут судить за продажу "брони" за $20 тысяч, - ГБР

Сотрудники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении офицера Кировоградского областного ТЦК и СП, которого подозревают в продаже "брони" от мобилизации за 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего Кировоградского областного ТЦК и СП, который наладил схему заработка на желающих избежать мобилизации.

Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, офицер фактически продавал обещание содействовать в оформлении "брони" военнообязанным за 20 тыс. долларов США.

Перед получением денег чиновник сопровождал "клиентов" в пункты обмена валют, где проверял подлинность купюр и пытался убедиться, что они не мечены. Впрочем, отдав деньги, желанной "брони" клиенты не получали.



В феврале 2026 года военнослужащий получил от клиента второй транш из оговоренных 20 тыс. долларов США за оформление бронирования. После разоблачения он пытался сбежать и едва не совершил наезд на правоохранителей, однако его задержали.

Офицер в настоящее время находится под стражей и обвиняется в обещании оказать влияние за получение неправомерной выгоды на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.