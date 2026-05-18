РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Уклонение от мобилизации
759 10

Офицера ТЦК в Кропивницком будут судить за продажу "брони" за $20 тысяч, - ГБР

Суд

Сотрудники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении офицера Кировоградского областного ТЦК и СП, которого подозревают в продаже "брони" от мобилизации за 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

 Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего Кировоградского областного ТЦК и СП, который наладил схему заработка на желающих избежать мобилизации.

Обвинительный акт направлен в суд.

Смотрите также: Чиновнику "Центра пробации" грозит до 5 лет тюрьмы за "выкуп" мужчины из ТЦК за $12 тысяч. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным следствия, офицер фактически продавал обещание содействовать в оформлении "брони" военнообязанным за 20 тыс. долларов США.

Перед получением денег чиновник сопровождал "клиентов" в пункты обмена валют, где проверял подлинность купюр и пытался убедиться, что они не мечены. Впрочем, отдав деньги, желанной "брони" клиенты не получали.

В феврале 2026 года военнослужащий получил от клиента второй транш из оговоренных 20 тыс. долларов США за оформление бронирования. После разоблачения он пытался сбежать и едва не совершил наезд на правоохранителей, однако его задержали.

Читайте также: Продавали "тыловые" должности: СБУ раскрыла схемы уклонения от службы и мобилизации в 4-х областях

Офицер в настоящее время находится под стражей и обвиняется в обещании оказать влияние за получение неправомерной выгоды на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Автор: 

Кропивницький (557) ГБР (3413) ТЦК (1095) Кировоградская область (714) Кропивницкий район (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Бабки крутяться, лавеха мутиться...для когось війна горе для отаких покидьків мати рідна.. "і чого це ви не хочете йти воювати за 20тис грн на місяць?!??" Дивно..
показать весь комментарий
18.05.2026 16:40 Ответить
+4
Начеб то і не демпінгував.
За що каратиме самий справедливий суд у світі, обнуляючі працю слідчих, прокурорів і поліції, цього патріота?
показать весь комментарий
18.05.2026 16:38 Ответить
+4
Дивно, а кабміндічів і єрмака, уже більше пів року мусолять, за ОЧЕВИДНІ і сліпому злочини проти безпеки України та життя Українців, в Особливий період??
показать весь комментарий
18.05.2026 16:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Офицер" выполнял свой долг и грех не на@ть лохов. Орден ему(с занесением).
показать весь комментарий
18.05.2026 16:37 Ответить
Начеб то і не демпінгував.
За що каратиме самий справедливий суд у світі, обнуляючі працю слідчих, прокурорів і поліції, цього патріота?
показать весь комментарий
18.05.2026 16:38 Ответить
Неподілився значить
показать весь комментарий
18.05.2026 16:49 Ответить
Дивно, а кабміндічів і єрмака, уже більше пів року мусолять, за ОЧЕВИДНІ і сліпому злочини проти безпеки України та життя Українців, в Особливий період??
показать весь комментарий
18.05.2026 16:39 Ответить
Бабки крутяться, лавеха мутиться...для когось війна горе для отаких покидьків мати рідна.. "і чого це ви не хочете йти воювати за 20тис грн на місяць?!??" Дивно..
показать весь комментарий
18.05.2026 16:40 Ответить
Та да, напевно ждуни якісь.
Не хочуть іти щоб потім якісь індус потужно його замінив, кляті ухихянти(
показать весь комментарий
18.05.2026 16:48 Ответить
А актуальних та нагальних змін до ККУ, так і внесено посадовцями з Урядового кварталу!?!?!? Їх це задовольняє, бо вони ж заброньовані, руками кадровиків з ДУС, Секретаріату КМУ, апарату ВРУ, а не особисто в ТЦК!!
показать весь комментарий
18.05.2026 16:47 Ответить
Офіцер кинув ухилянта.Тепер буде сидіть,а ухилянт піде до війська за $20к.Гарна історія з хепіенд.
показать весь комментарий
18.05.2026 16:48 Ответить
Ухылесы должны в трауре быть
показать весь комментарий
18.05.2026 18:39 Ответить
на поруки ахфіцера.... умовний термін чи співпраця з блатними суддями.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:48 Ответить
 
 