Офицера ТЦК в Кропивницком будут судить за продажу "брони" за $20 тысяч, - ГБР
Сотрудники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении офицера Кировоградского областного ТЦК и СП, которого подозревают в продаже "брони" от мобилизации за 20 тысяч долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего Кировоградского областного ТЦК и СП, который наладил схему заработка на желающих избежать мобилизации.
Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, офицер фактически продавал обещание содействовать в оформлении "брони" военнообязанным за 20 тыс. долларов США.
Перед получением денег чиновник сопровождал "клиентов" в пункты обмена валют, где проверял подлинность купюр и пытался убедиться, что они не мечены. Впрочем, отдав деньги, желанной "брони" клиенты не получали.
В феврале 2026 года военнослужащий получил от клиента второй транш из оговоренных 20 тыс. долларов США за оформление бронирования. После разоблачения он пытался сбежать и едва не совершил наезд на правоохранителей, однако его задержали.
Офицер в настоящее время находится под стражей и обвиняется в обещании оказать влияние за получение неправомерной выгоды на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
За що каратиме самий справедливий суд у світі, обнуляючі працю слідчих, прокурорів і поліції, цього патріота?
Не хочуть іти щоб потім якісь індус потужно його замінив, кляті ухихянти(