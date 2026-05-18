Офіцера ТЦК у Кропивницькому судитимуть за продаж "броні" за $20 тисяч, - ДБР

Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо офіцера Кіровоградського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у продажі "броні" від мобілізації за 20 тисяч доларів.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця Кіровоградського обласного ТЦК та СП, який налагодив схему заробітку на охочих уникнути мобілізації.

Обвинувальний акт скерований до суду.

За даними слідства, офіцер фактично продавав обіцянку посприяти в оформленні "броні" військовозобов’язаним за 20 тис. доларів США.

Перед отриманням грошей посадовець супроводжував "клієнтів" до пунктів обміну валют, де перевіряв справжність купюр та намагався переконатися, що вони не мічені. Втім, віддавши гроші, омріяної "броні" клієнти не отримували.



У лютому 2026 року військовослужбовець отримав від клієнта другий транш від домовлених 20 тис. доларів США за оформлення бронювання. Після викриття він намагався втекти та ледь не здійснив наїзд на правоохоронців, однак його затримали.

Офіцер наразі перебуває під вартою та обвинувачується в обіцянці здійснити вплив за одержання неправомірної вигоди на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).



Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.