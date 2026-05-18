Офіцера ТЦК у Кропивницькому судитимуть за продаж "броні" за $20 тисяч, - ДБР

Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо офіцера Кіровоградського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у продажі "броні" від мобілізації за 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

 Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця Кіровоградського обласного ТЦК та СП, який налагодив схему заробітку на охочих уникнути мобілізації.

Обвинувальний акт скерований до суду.

За даними слідства, офіцер фактично продавав обіцянку посприяти в оформленні "броні" військовозобов’язаним за 20 тис. доларів США.

Перед отриманням грошей посадовець супроводжував "клієнтів" до пунктів обміну валют, де перевіряв справжність купюр та намагався переконатися, що вони не мічені. Втім, віддавши гроші, омріяної "броні" клієнти не отримували.

У лютому 2026 року військовослужбовець отримав від клієнта другий транш від домовлених 20 тис. доларів США за оформлення бронювання. Після викриття він намагався втекти та ледь не здійснив наїзд на правоохоронців, однак його затримали.

Офіцер наразі перебуває під вартою та обвинувачується в обіцянці здійснити вплив за одержання неправомірної вигоди на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Топ коментарі
+13
Бабки крутяться, лавеха мутиться...для когось війна горе для отаких покидьків мати рідна.. "і чого це ви не хочете йти воювати за 20тис грн на місяць?!??" Дивно..
18.05.2026 16:40 Відповісти
+5
Начеб то і не демпінгував.
За що каратиме самий справедливий суд у світі, обнуляючі працю слідчих, прокурорів і поліції, цього патріота?
18.05.2026 16:38 Відповісти
+5
Та да, напевно ждуни якісь.
Не хочуть іти щоб потім якісь індус потужно його замінив, кляті ухихянти(
18.05.2026 16:48 Відповісти
"Офицер" выполнял свой долг и грех не на@ть лохов. Орден ему(с занесением).
18.05.2026 16:37 Відповісти
Неподілився значить
18.05.2026 16:49 Відповісти
Дивно, а кабміндічів і єрмака, уже більше пів року мусолять, за ОЧЕВИДНІ і сліпому злочини проти безпеки України та життя Українців, в Особливий період??
18.05.2026 16:39 Відповісти
А актуальних та нагальних змін до ККУ, так і внесено посадовцями з Урядового кварталу!?!?!? Їх це задовольняє, бо вони ж заброньовані, руками кадровиків з ДУС, Секретаріату КМУ, апарату ВРУ, а не особисто в ТЦК!!
18.05.2026 16:47 Відповісти
Офіцер кинув ухилянта.Тепер буде сидіть,а ухилянт піде до війська за $20к.Гарна історія з хепіенд.
18.05.2026 16:48 Відповісти
Ухылесы должны в трауре быть
18.05.2026 18:39 Відповісти
на поруки ахфіцера.... умовний термін чи співпраця з блатними суддями.
18.05.2026 17:48 Відповісти
Колись подруг, які обіцяли але не давали, називали "динамо".
18.05.2026 19:13 Відповісти
 
 