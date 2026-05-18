Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч": один человек погиб, еще двое ранены
Днём 18 мая российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области из РСЗО "Смерч". Вследствие атаки погибла женщина, ещё двое человек получили ранения.
Об этом сообщил Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия российского обстрела
Отмечается, что вражеский удар пришелся по частному сектору.
Вследствие попадания реактивного снаряда погибла женщина 1943 года рождения.
Также пострадал мужчина 1983 года рождения — ему оказали помощь на месте, он будет лечиться амбулаторно. Еще одна пострадавшая — женщина 1955 года рождения — находится в лечебном учреждении в состоянии средней тяжести.
Повреждено более полутора десятков частных домовладений и три автомобиля.
