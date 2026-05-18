Окупанти обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Смерч": одна людина загинула, ще двоє поранені
Вдень 18 травня російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ Донецької області з РСЗВ "Смерч". Внаслідок атаки заинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомила Краматорська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки російського обстрілу
Зазначається, що ворожий удар пройшовся по приватному сектору.
Внаслідок влучання реактивного снаряду загинула жінка 1943 року народження.
Також постраждав чоловік 1983 року народження - він отримав допомогу на місці та лікуватиметься амбулаторно. Ще одна постраждала - жінка 1955 р.н. перебуває в лікувальному закладі у стані середньої тяжкості.
Пошкоджено понад півтора десятки приватних домоволодінь та три автомобілі.
