Братислава рассматривает Азербайджан в качестве замены российскому газу
Словакия готовится подписать долгосрочное соглашение с Азербайджаном об импорте природного газа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Report.
Переговоры о новом энергетическом маршруте
По словам вице-премьер-министра и министра окружающей среды Словакии Томаша Тарабы, стороны обсуждают контракт как минимум на десять лет. Азербайджан в Братиславе называют надежным партнером в сфере энергетики.
Отдельно ведутся переговоры о маршрутах поставки газа в Центральную Европу, возможных объемах импорта и использовании имеющейся газопроводной инфраструктуры.
Диверсификация поставок и позиция ЕС
Глава словацкого энергетического оператора SPP Мартин Хуска подтвердил, что компания ищет альтернативы на фоне ограничений в отношении российских энергоносителей. В частности, ведутся переговоры с государственной компанией Азербайджана SOCAR.
"Ранее уже состоялись тестовые поставки азербайджанского газа в Словакию в рамках пилотного проекта", - отмечается в сообщениях.
В то же время Словакия до сих пор частично зависит от российских энергоресурсов. Газ и нефть поступают, в частности, через нефтепровод "Дружба" и "Турецкий поток".
- Европейский Союз установил сроки отказа от российских энергоносителей: импорт СПГ планируется прекратить до конца 2026 года, а трубопроводного газа – до ноября 2027 года.
Транспортування здійснюється з каспійського родовища «Шах-Деніз» через три послідовні газопроводи:
Південно-Кавказький газопровод (SCP) - веде від Баку через територію Грузії до кордону з Туреччиною.
Трансанатолійський газопровод (TANAP) - проходить через усю територію Туреччини до її західного кордону з Грецією.
Трансадріатичний газопровод (TAP) - пролягає від кордону Туреччини через Грецію, Албанію та Адріатичне море прямо до півдня Італії.
Азербайджан планує ввести в експлуатацію нові родовища та наростити експорт до ЄС щонайменше ще на 10 мільярдів кубічних метрів протягом найближчих 2-3 років.