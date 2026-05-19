Новости Отказ от российского газа
Братислава рассматривает Азербайджан в качестве замены российскому газу

Словакия готовится подписать долгосрочное соглашение с Азербайджаном об импорте природного газа.

Переговоры о новом энергетическом маршруте

По словам вице-премьер-министра и министра окружающей среды Словакии Томаша Тарабы, стороны обсуждают контракт как минимум на десять лет. Азербайджан в Братиславе называют надежным партнером в сфере энергетики.

Отдельно ведутся переговоры о маршрутах поставки газа в Центральную Европу, возможных объемах импорта и использовании имеющейся газопроводной инфраструктуры.

Диверсификация поставок и позиция ЕС

Глава словацкого энергетического оператора SPP Мартин Хуска подтвердил, что компания ищет альтернативы на фоне ограничений в отношении российских энергоносителей. В частности, ведутся переговоры с государственной компанией Азербайджана SOCAR.

"Ранее уже состоялись тестовые поставки азербайджанского газа в Словакию в рамках пилотного проекта", - отмечается в сообщениях.

В то же время Словакия до сих пор частично зависит от российских энергоресурсов. Газ и нефть поступают, в частности, через нефтепровод "Дружба" и "Турецкий поток".

  • Европейский Союз установил сроки отказа от российских энергоносителей: импорт СПГ планируется прекратить до конца 2026 года, а трубопроводного газа – до ноября 2027 года.

Черговий ніж в сраку кремлю 😁
19.05.2026 01:52 Ответить
Азербайджан постачає природний газ до Європи через систему магістральних трубопроводів «Південний газовий коридор», а головними його споживачами у європейському регіоні є Італія, Греція, Болгарія, Німеччина, Австрія та низка країн Балканського півострова.
Транспортування здійснюється з каспійського родовища «Шах-Деніз» через три послідовні газопроводи:
Південно-Кавказький газопровод (SCP) - веде від Баку через територію Грузії до кордону з Туреччиною.
Трансанатолійський газопровод (TANAP) - проходить через усю територію Туреччини до її західного кордону з Грецією.
Трансадріатичний газопровод (TAP) - пролягає від кордону Туреччини через Грецію, Албанію та Адріатичне море прямо до півдня Італії.
19.05.2026 04:42 Ответить
У 2025 році Азербайджан зберіг загальний рівень експорту газу на позначці понад 25 млрд кубометрів на рік. Більше половини цього обсягу - близько 12,8 млрд кубометрів - було спрямовано безпосередньо на ринок країн Європи (інша частина йде переважно до Туреччини та Грузії).
Азербайджан планує ввести в експлуатацію нові родовища та наростити експорт до ЄС щонайменше ще на 10 мільярдів кубічних метрів протягом найближчих 2-3 років.
19.05.2026 04:44 Ответить
