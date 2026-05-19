Братислава рассматривает Азербайджан в качестве замены российскому газу

Словакия готовится подписать долгосрочное соглашение с Азербайджаном об импорте природного газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Report.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Переговоры о новом энергетическом маршруте

По словам вице-премьер-министра и министра окружающей среды Словакии Томаша Тарабы, стороны обсуждают контракт как минимум на десять лет. Азербайджан в Братиславе называют надежным партнером в сфере энергетики.

Отдельно ведутся переговоры о маршрутах поставки газа в Центральную Европу, возможных объемах импорта и использовании имеющейся газопроводной инфраструктуры.

Читайте: Словакия увеличит поставки боеприпасов Украине, - Пеллегрини

Диверсификация поставок и позиция ЕС

Глава словацкого энергетического оператора SPP Мартин Хуска подтвердил, что компания ищет альтернативы на фоне ограничений в отношении российских энергоносителей. В частности, ведутся переговоры с государственной компанией Азербайджана SOCAR.

"Ранее уже состоялись тестовые поставки азербайджанского газа в Словакию в рамках пилотного проекта", - отмечается в сообщениях.

В то же время Словакия до сих пор частично зависит от российских энергоресурсов. Газ и нефть поступают, в частности, через нефтепровод "Дружба" и "Турецкий поток".