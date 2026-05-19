Россия ночью атаковала Измаильский район Одесщины: повреждена портовая инфраструктура

В ночь на 19 мая российские войска вновь нанесли удар по Измаильскому району Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильская РГА.

В результате вражеского удара повреждения получили объекты портовой инфраструктуры в городе Измаил.

Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия обстрела.

Пострадавших нет

По предварительной информации:

обошлось без жертв и пострадавших;

значительных разрушений не зафиксировано.

Как отмечается, силы противовоздушной обороны уничтожили практически все средства воздушного поражения над открытой территорией за пределами населенных пунктов Измаильского района.

