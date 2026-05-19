Россия ночью атаковала Измаильский район Одесщины: повреждена портовая инфраструктура

В ночь на 19 мая российские войска вновь нанесли удар по Измаильскому району Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильская РГА.

В результате вражеского удара повреждения получили объекты портовой инфраструктуры в городе Измаил.

Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия обстрела.

Пострадавших нет

По предварительной информации:

  • обошлось без жертв и пострадавших;
  • значительных разрушений не зафиксировано.

Как отмечается, силы противовоздушной обороны уничтожили практически все средства воздушного поражения над открытой территорией за пределами населенных пунктов Измаильского района.

обстрел (32663) Одесская область (4320) порт (793) Измаильский район (37)
