Россия ночью атаковала Измаильский район Одесщины: повреждена портовая инфраструктура
В ночь на 19 мая российские войска вновь нанесли удар по Измаильскому району Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильская РГА.
В результате вражеского удара повреждения получили объекты портовой инфраструктуры в городе Измаил.
Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия обстрела.
Пострадавших нет
По предварительной информации:
- обошлось без жертв и пострадавших;
- значительных разрушений не зафиксировано.
Как отмечается, силы противовоздушной обороны уничтожили практически все средства воздушного поражения над открытой территорией за пределами населенных пунктов Измаильского района.
