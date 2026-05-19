Росія вночі атакувала Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено портову інфраструктуру

У ніч на 19 травня російські війська знову здійснили атаку по Ізмаїльському району Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльська РВА.

Унаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали об’єкти портової інфраструктури у місті Ізмаїл.

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували наслідки обстрілу.

Постраждалих немає

За попередньою інформацією:

  • обійшлося без жертв і постраждалих;
  • значних руйнувань не зафіксовано.

Як зазначається, сили протиповітряної оборони знищили практично всі засоби повітряного ураження над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району.

