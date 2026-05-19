Росія вночі атакувала Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено портову інфраструктуру
У ніч на 19 травня російські війська знову здійснили атаку по Ізмаїльському району Одеської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльська РВА.
Унаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали об’єкти портової інфраструктури у місті Ізмаїл.
Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували наслідки обстрілу.
Постраждалих немає
За попередньою інформацією:
- обійшлося без жертв і постраждалих;
- значних руйнувань не зафіксовано.
Як зазначається, сили протиповітряної оборони знищили практично всі засоби повітряного ураження над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району.
