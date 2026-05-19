РФ пока не готова к провокации со стороны Беларуси, - Палиса

Россия пока не способна сформировать необходимую группировку для атаки или масштабной провокации со стороны Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24 каналу заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

"На мой взгляд, осуществить более-менее правдоподобную провокацию со стороны Беларуси россиянам удастся только тогда, когда они соберут какую-то приличную группировку. Но, учитывая их потери и положение дел в целом на линии фронта, такой возможности сейчас я не вижу", – сказал Палиса.

В то же время он напомнил о событиях 2022 года, когда, в том числе через Беларусь, в Украину происходило масштабное вторжение.

"Прежде всего хотел бы отметить, что до тех пор, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный Путину режим, мы всегда будем рассматривать Беларусь как потенциальную угрозу. Мы все помним события накануне полномасштабного вторжения, когда так называемый лидер Беларуси заявил о том, что Беларусь никогда не нападет на Украину. Результат мы все помним. Поэтому мы учитываем эту угрозу и реагируем соответствующим образом", – подчеркнул заместитель главы ОП.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко также подчеркнул, что на данный момент угроза со стороны Минска остается реальной. Однако вблизи границы с Беларусью сейчас не фиксируется перемещение войск или техники.

