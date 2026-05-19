РФ пока не готова к провокации со стороны Беларуси, - Палиса
Россия пока не способна сформировать необходимую группировку для атаки или масштабной провокации со стороны Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24 каналу заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.
"На мой взгляд, осуществить более-менее правдоподобную провокацию со стороны Беларуси россиянам удастся только тогда, когда они соберут какую-то приличную группировку. Но, учитывая их потери и положение дел в целом на линии фронта, такой возможности сейчас я не вижу", – сказал Палиса.
В то же время он напомнил о событиях 2022 года, когда, в том числе через Беларусь, в Украину происходило масштабное вторжение.
"Прежде всего хотел бы отметить, что до тех пор, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный Путину режим, мы всегда будем рассматривать Беларусь как потенциальную угрозу. Мы все помним события накануне полномасштабного вторжения, когда так называемый лидер Беларуси заявил о том, что Беларусь никогда не нападет на Украину. Результат мы все помним. Поэтому мы учитываем эту угрозу и реагируем соответствующим образом", – подчеркнул заместитель главы ОП.
Что предшествовало?
Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко также подчеркнул, что на данный момент угроза со стороны Минска остается реальной. Однако вблизи границы с Беларусью сейчас не фиксируется перемещение войск или техники.
Явно мета не з тих, яка додає сил Україні.
Те саме,що перед вторгненням було-наразі.
Є якась розвідка дружніх країн,що вона говорить?
Раніше,сам директор ЦРУ приїхав,щоб попередити плани ворога,бо не вірили-та,так і не повірили.