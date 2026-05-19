РФ пока не готова к провокации со стороны Беларуси, - Палиса

Для вторжения из Беларуси России нужны значительные силы, которых нет из-за потерь на фронте

Россия пока не способна сформировать необходимую группировку для атаки или масштабной провокации со стороны Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24 каналу заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

"На мой взгляд, осуществить более-менее правдоподобную провокацию со стороны Беларуси россиянам удастся только тогда, когда они соберут какую-то приличную группировку. Но, учитывая их потери и положение дел в целом на линии фронта, такой возможности сейчас я не вижу", – сказал Палиса.

В то же время он напомнил о событиях 2022 года, когда, в том числе через Беларусь, в Украину происходило масштабное вторжение.

"Прежде всего хотел бы отметить, что до тех пор, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный Путину режим, мы всегда будем рассматривать Беларусь как потенциальную угрозу. Мы все помним события накануне полномасштабного вторжения, когда так называемый лидер Беларуси заявил о том, что Беларусь никогда не нападет на Украину. Результат мы все помним. Поэтому мы учитываем эту угрозу и реагируем соответствующим образом", – подчеркнул заместитель главы ОП.

Что предшествовало?

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко также подчеркнул, что на данный момент угроза со стороны Минска остается реальной. Однако вблизи границы с Беларусью сейчас не фиксируется перемещение войск или техники.

щось подiбне ми чули у 2022-му.
19.05.2026 12:31 Ответить
Кваліфікація Паліси не дозволяє робити такі висновки. Взагалі перебування Паліси в офісі Президента з незакритими кримінальними провадженнями це компрометація української влади! Поназбирували в офісі Президента бандитів та корупціонерів.
19.05.2026 12:33 Ответить
Так інших немає...
19.05.2026 12:37 Ответить
вже скомпроментовано. Ви ж почитайте, у кожного другого пiдозра i запобiжник. Це, як норма стало.
19.05.2026 12:42 Ответить
Скажіть, Палісу хтось змусив оце все озвучувати? Яка мета?
Явно мета не з тих, яка додає сил Україні.
19.05.2026 12:37 Ответить
Сидів чоловяга в барбершопі і його відвідала така думка..а так як інших немає то вирішив поділитись цією з нами
19.05.2026 12:39 Ответить
А ДПСУ пише, що є загроза. І от кому вірити, менше б писали писаки
19.05.2026 12:39 Ответить
Ех,Паліса,"наразі"?
Те саме,що перед вторгненням було-наразі.
Є якась розвідка дружніх країн,що вона говорить?
Раніше,сам директор ЦРУ приїхав,щоб попередити плани ворога,бо не вірили-та,так і не повірили.
19.05.2026 12:41 Ответить
Шашлики? Вероніка фен-шуй знов вийшла на роботу
19.05.2026 12:51 Ответить
 
 