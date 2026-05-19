РФ наразі не готова до провокації з Білорусі, - Паліса

Для вторгнення з Білорусі Росії потрібні значні сили, яких немає через втрати на фронті

Росія поки не здатна сформувати необхідне угруповання для атаки або масштабної провокації з боку Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

"На мою думку, здійснити більш-менш правдоподібну провокацію з боку Білорусі росіянам вдасться тільки тоді, коли вони зберуть якесь притомне угруповання. Але, враховуючи їхні втрати й стан справ загалом на лінії фронту, такої можливості зараз я не бачу", – сказав Паліса.

Водночас він нагадав події 2022 року, коли в тому числі через Білорусь до України відбувалося масштабне вторгнення.

"Насамперед хотів би зазначити, що до того моменту, поки у Білорусі зберігатиметься лояльний до Путіна режим, ми завжди розглядатимемо Білорусь як потенційну загрозу. Ми всі пам'ятаємо події напередодні повномасштабного вторгнення, коли так званий лідер Білорусі заявив про те, що Білорусь ніколи не нападе на Україну. Результат ми всі пам'ятаємо. Тож на цю загрозу ми зважаємо й реагуємо відповідно", – наголосив заступник керівника ОП.

Що передувало?

Речник ДПСУ Андрій Демченко також наголосив, що наразі  загроза з боку Мінська залишається реальною. Проте поблизу кордону з Білоруссю зараз не фіксують переміщення військ чи техніки.

щось подiбне ми чули у 2022-му.
19.05.2026 12:31 Відповісти
Кваліфікація Паліси не дозволяє робити такі висновки. Взагалі перебування Паліси в офісі Президента з незакритими кримінальними провадженнями це компрометація української влади! Поназбирували в офісі Президента бандитів та корупціонерів.
19.05.2026 12:33 Відповісти
Так інших немає...
19.05.2026 12:37 Відповісти
вже скомпроментовано. Ви ж почитайте, у кожного другого пiдозра i запобiжник. Це, як норма стало.
19.05.2026 12:42 Відповісти
Скажіть, Палісу хтось змусив оце все озвучувати? Яка мета?
Явно мета не з тих, яка додає сил Україні.
19.05.2026 12:37 Відповісти
Сидів чоловяга в барбершопі і його відвідала така думка..а так як інших немає то вирішив поділитись цією з нами
19.05.2026 12:39 Відповісти
А ДПСУ пише, що є загроза. І от кому вірити, менше б писали писаки
19.05.2026 12:39 Відповісти
Ех,Паліса,"наразі"?
Те саме,що перед вторгненням було-наразі.
Є якась розвідка дружніх країн,що вона говорить?
Раніше,сам директор ЦРУ приїхав,щоб попередити плани ворога,бо не вірили-та,так і не повірили.
19.05.2026 12:41 Відповісти
Шашлики? Вероніка фен-шуй знов вийшла на роботу
19.05.2026 12:51 Відповісти
Ты зря на веронику гонишь. А кто сейчас команды давать будет? по ее гаданию наступали. А сейчас? соберут генералов раскинут они карты. А там игральные только.
19.05.2026 13:35 Відповісти
Чого тоді Зеленський переляканий?
19.05.2026 13:08 Відповісти
Щось цього паліси сьогодні забагато, робить людям нерви
19.05.2026 13:14 Відповісти
Так а зачем тогда нагнетали? Хотя Иларионов говорил вчера, что кацапы создали группировку в двести тысяч. Кому верить?
19.05.2026 13:33 Відповісти
Яка модна зачіска і борідка, прямо на обкладинку і в телестудію давати інтерв'ю! На жаль прості солдати в окопах не мають навіть елементарної можливості нормально помитися.
19.05.2026 13:49 Відповісти
Всі на шашлики. Серія СтоПітсотТисяч перша.
19.05.2026 13:58 Відповісти
цей бригадний генерал з "барбер шопу" несе повну муть((("На мою думку, здійснити більш-менш правдоподібну провокацію з боку Білорусі росіянам вдасться тільки тоді, коли вони зберуть якесь притомне угруповання. І його "черепну коробку " не прийшла думка" А скільки часу потрібно куйлу.щоб перекинути в "бульборусію" наприклад 200 тисяч рашистів .з озброєнням для наступу на Україну...???
19.05.2026 14:11 Відповісти
@ )в перекладі):

Білорусь закрила доступ до лісів у 19 прикордонних районах і готується до наступу - це те, що пишуть київські воєнні оглядачі.
Обмеження можуть бути використані для прихованого переміщення військ, заявив колишній заступник голови СБУ Ягун, який навів чотири сценарії.
▪️Сценарій №1 - Волинський напрямок: створення загрози в районі Ковеля та Луцька, щоб Україна утримувала додаткові резерви на північному кордоні;
▪️Сценарій №2 - Район Сарни-Рівне-Вараш: через важливу залізничну інфраструктуру та розташування Рівненської атомної електростанції;
▪️Сценарій №3 - Сувалкський коридор: ділянка між Білоруссю та Калінінградською областю;
▪️Сценарій №4 - психологічний та військовий тиск без наступу, тобто для відволікання сил.

19.05.2026 14:17 Відповісти
 
 