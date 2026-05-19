РФ наразі не готова до провокації з Білорусі, - Паліса
Росія поки не здатна сформувати необхідне угруповання для атаки або масштабної провокації з боку Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.
"На мою думку, здійснити більш-менш правдоподібну провокацію з боку Білорусі росіянам вдасться тільки тоді, коли вони зберуть якесь притомне угруповання. Але, враховуючи їхні втрати й стан справ загалом на лінії фронту, такої можливості зараз я не бачу", – сказав Паліса.
Водночас він нагадав події 2022 року, коли в тому числі через Білорусь до України відбувалося масштабне вторгнення.
"Насамперед хотів би зазначити, що до того моменту, поки у Білорусі зберігатиметься лояльний до Путіна режим, ми завжди розглядатимемо Білорусь як потенційну загрозу. Ми всі пам'ятаємо події напередодні повномасштабного вторгнення, коли так званий лідер Білорусі заявив про те, що Білорусь ніколи не нападе на Україну. Результат ми всі пам'ятаємо. Тож на цю загрозу ми зважаємо й реагуємо відповідно", – наголосив заступник керівника ОП.
Що передувало?
Речник ДПСУ Андрій Демченко також наголосив, що наразі загроза з боку Мінська залишається реальною. Проте поблизу кордону з Білоруссю зараз не фіксують переміщення військ чи техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Явно мета не з тих, яка додає сил Україні.
Те саме,що перед вторгненням було-наразі.
Є якась розвідка дружніх країн,що вона говорить?
Раніше,сам директор ЦРУ приїхав,щоб попередити плани ворога,бо не вірили-та,так і не повірили.
Білорусь закрила доступ до лісів у 19 прикордонних районах і готується до наступу - це те, що пишуть київські воєнні оглядачі.
Обмеження можуть бути використані для прихованого переміщення військ, заявив колишній заступник голови СБУ Ягун, який навів чотири сценарії.
▪️Сценарій №1 - Волинський напрямок: створення загрози в районі Ковеля та Луцька, щоб Україна утримувала додаткові резерви на північному кордоні;
▪️Сценарій №2 - Район Сарни-Рівне-Вараш: через важливу залізничну інфраструктуру та розташування Рівненської атомної електростанції;
▪️Сценарій №3 - Сувалкський коридор: ділянка між Білоруссю та Калінінградською областю;
▪️Сценарій №4 - психологічний та військовий тиск без наступу, тобто для відволікання сил.