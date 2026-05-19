Петиция против повышения тарифов на проезд в Киеве набрала необходимые 6 тысяч голосов за сутки

Петиция на сайте Киевсовета с требованием не повышать тарифы на проезд в общественном транспорте столицы до отмены военного положения менее чем за сутки набрала необходимые 6 тысяч голосов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на платформе петиций на сайте Киевсовета, согласно которой петиция была подана 18 мая, а по состоянию на 19 мая она набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

"Мы, жители территориальной громады города Киева, обращаемся к Киевскому городскому совету с требованием не допустить повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы до окончания военного положения в Украине", - говорится в тексте петиции.

Также отмечается, что "до окончания военного положения повышение тарифов на общественный транспорт в Киеве является преждевременным, социально несправедливым и недостаточно обоснованным".

"В период военного положения доступность общественного транспорта является вопросом не комфорта, а базовой городской мобильности, возможности работать, учиться, получать медицинские услуги и поддерживать экономическую жизнь города", - говорится в тексте петиции.

В связи с этим автор петиции Алексей Ксенич, в частности, просит Киевсовет:

Обратиться в КГГА с требованием приостановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до окончания военного положения.

Не допустить введения тарифа 30 грн за разовую поездку, пересадочного билета за 60 грн и месячного безлимитного проездного за 4875 грн в период военного положения.

Обязать КГГА обнародовать полные экономические расчеты предлагаемого тарифа, в частности себестоимость перевозок, структуру расходов коммунальных предприятий, прогноз доходов и влияние повышения на жителей Киева.

Разработать альтернативную модель финансирования общественного транспорта без резкого повышения стоимости проезда для пассажиров, с учетом возможностей бюджета города Киева.

Обеспечить отдельную социальную защиту для жителей с доходом на уровне минимальной заработной платы, студентов, пенсионеров, ВПЛ, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий.

Что предшествовало