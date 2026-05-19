Петиція проти підвищення тарифів на проїзд у Києві набрала необхідні 6 тисяч голосів за добу
Петиція на сайті Київради із вимогою не підвищувати тарифи на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану менш ніж за добу набрала необхідні 6 тисяч голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на платформі петицій на сайті Київради, згідно з якою петицію подано 18 травня, а станом на 19 травня вона набрала необхідних для розгляду 6 тисяч голосів.
"Ми, мешканці територіальної громади міста Києва, звертаємося до Київської міської ради з вимогою не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану в Україні", - йдеться в тексті петиції.
Також зазначається, що "до завершення воєнного стану підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві є передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим".
"У період воєнного стану доступність громадського транспорту є питанням не комфорту, а базової міської мобільності, можливості працювати, навчатися, отримувати медичні послуги та підтримувати економічне життя міста", - йдеться в тексті петиції.
У зв'язку з цим автор петиції Олексій Ксєніч, зокрема, просить Київраду:
- Звернутися до КМДА з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану.
- Не допустити запровадження тарифу 30 грн за разову поїздку, пересадкового квитка за 60 грн та місячного безлімітного проїзного за 4875 грн у період воєнного стану.
- Зобов'язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованого тарифу, зокрема собівартість перевезень, структуру витрат комунальних підприємств, прогноз доходів та вплив підвищення на мешканців Києва.
- Розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва.
- Забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.
Що передувало
- На початку квітня мер Києва Віталій Кличко доручив Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки для можливого перегляду тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті, спираючись на економічне обґрунтування.
- У Києві розглядають можливість встановлення вартості разової поїздки в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Для пасажирів, які користуються транспортом регулярно, передбачають систему знижок на проїзні.
У Мінську 65 рублів, або 1053 грн (мінімальна зарплата 858 рублів або 13 900 грн).
У Кишиневі 273 леї, або 697 грн (мінімальна зарплата 6 300 леї або 16 100 грн).
І зроблять 15-20 грн.
Як і хотіли загалом...