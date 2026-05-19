Петиція проти підвищення тарифів на проїзд у Києві набрала необхідні 6 тисяч голосів за добу

Петиція на сайті Київради із вимогою не підвищувати тарифи на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану менш ніж за добу набрала необхідні 6 тисяч голосів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на платформі петицій на сайті Київради, згідно з якою петицію подано 18 травня, а станом на 19 травня вона набрала необхідних для розгляду 6 тисяч голосів.

"Ми, мешканці територіальної громади міста Києва, звертаємося до Київської міської ради з вимогою не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану в Україні", - йдеться в тексті петиції.

Також зазначається, що "до завершення воєнного стану підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві є передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим".

"У період воєнного стану доступність громадського транспорту є питанням не комфорту, а базової міської мобільності, можливості працювати, навчатися, отримувати медичні послуги та підтримувати економічне життя міста", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим автор петиції Олексій Ксєніч, зокрема, просить Київраду:

  • Звернутися до КМДА з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану.
  • Не допустити запровадження тарифу 30 грн за разову поїздку, пересадкового квитка за 60 грн та місячного безлімітного проїзного за 4875 грн у період воєнного стану.
  • Зобов'язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованого тарифу, зокрема собівартість перевезень, структуру витрат комунальних підприємств, прогноз доходів та вплив підвищення на мешканців Києва.
  • Розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва.
  • Забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.

73% нікуди не поділись...
19.05.2026 15:04 Відповісти
8 грн за проїзд в метро через все місто іноді не менший брєд в поточних умовах.
19.05.2026 15:28 Відповісти
Цікаво, а що маршруточники працюють собі у збиток, що в них ціни нижче ніж планує київська влада? Щось не віриться! В сьогоднішніх умовах, коли все дорожчає через ціни на пальне, коли люди щоденно страждають через обстріли, влада повинна підтримувати людей, а не знищувати цінами і тарифами! Ми платимо податки місту і немалі і якраз під час війни можна було б зробити проїзд в громадському транспорті безкоштовним щоб хоч якось допомогти людям!
19.05.2026 16:16 Відповісти
дуже наївно вірити що в цьому світі може бути щось безкоштовно. І звісно 30 грн це занадто. Правильно нижче написали - встановлять щось "по-середіне". Але здорожчання - це нормальна об'єктивна історія. Працівники метро теж хочуть мабуть щоб їх зп зростала, правда?
19.05.2026 16:41 Відповісти
У Варшаві проїзний 180 злотих, або 2 177 грн (мінімальна зарплата 4 800 злотих або 58 000 грн).

У Мінську 65 рублів, або 1053 грн (мінімальна зарплата 858 рублів або 13 900 грн).

У Кишиневі 273 леї, або 697 грн (мінімальна зарплата 6 300 леї або 16 100 грн).
19.05.2026 15:30 Відповісти
повторюють старий трюк: спеціально оголошують максимальне підвищення, потім скарги, потім, ну ми почули Вас, буде не тридцять.
І зроблять 15-20 грн.
Як і хотіли загалом...
19.05.2026 15:44 Відповісти
Дивно, маршрутки якось возять по 20 гривень, ще й б'ються за право це робити, підкупляють водіїв автобусів, щоб стояли.
19.05.2026 16:51 Відповісти
 
 