Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 352 070 (+920 за сутки), 11 943 танка, 42 400 артиллерийских систем, 24 586 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 352 070 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.26 ориентировочно составляют:

Личного состава - около 1 352 070 (+920) человек

танков - 11 943 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 24 586 (+2) шт.

артиллерийских систем - 42 400 (+60) шт.

РСЗО - 1 795 (+3) ед.

средства ПВО - 1 388 (+2) ед.

самолетов - 436 (+0) шт.

вертолетов - 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов - 1 432 (+6) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 301 072 (+1 873) шт.

крылатые ракеты - 4 632 (+0) шт.

корабли / катера - 33 (+0) шт.

подводные лодки - 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны - 97 868 (+268) шт.

специальная техника - 4 206 (+4) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

