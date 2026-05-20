Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 352 070 (+920 за сутки), 11 943 танка, 42 400 артиллерийских систем, 24 586 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 352 070 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.26 ориентировочно составляют:

  • Личного состава - около 1 352 070 (+920) человек
  • танков - 11 943 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 24 586 (+2) шт.
  • артиллерийских систем - 42 400 (+60) шт.
  • РСЗО - 1 795 (+3) ед.
  • средства ПВО - 1 388 (+2) ед.
  • самолетов - 436 (+0) шт.
  • вертолетов - 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов - 1 432 (+6) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 301 072 (+1 873) шт.
  • крылатые ракеты - 4 632 (+0) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 97 868 (+268) шт.
  • специальная техника - 4 206 (+4) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Слава ЗСУ !
20.05.2026 07:53 Ответить
Минув 4473 день москальсько-української війни.
348!!! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК норм, арта, спецтехніка, ППО та логістика супер.
БПЛА перевалили за 300 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 352 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
20.05.2026 08:05 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.05.2026 08:38 Ответить
 
 