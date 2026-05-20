Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 352 070 (+920 за добу), 11 943 танки, 42 400 артсистем, 24 586 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 352 070 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 352 070 (+920) осіб

танків - 11 943 (+3) од.

бойових броньованих машин - 24 586 (+2) од.

артилерійських систем - 42 400 (+60) од.

РСЗВ - 1 795 (+3) од.

засоби ППО - 1 388 (+2) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 432 (+6) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 301 072 (+1 873) од.

крилаті ракети - 4 632 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 97 868 (+268) од.

спеціальна техніка - 4 206 (+4) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

