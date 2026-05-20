Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 352 070 (+920 за добу), 11 943 танки, 42 400 артсистем, 24 586 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 352 070 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 352 070 (+920) осіб
- танків - 11 943 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 24 586 (+2) од.
- артилерійських систем - 42 400 (+60) од.
- РСЗВ - 1 795 (+3) од.
- засоби ППО - 1 388 (+2) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 432 (+6) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 301 072 (+1 873) од.
- крилаті ракети - 4 632 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 97 868 (+268) од.
- спеціальна техніка - 4 206 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
348!!! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК норм, арта, спецтехніка, ППО та логістика супер.
БПЛА перевалили за 300 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 352 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
Арта 71,37 ствола середньодобово і потенційно здатна перевалити за дві тисячі в цьому місяці, що буде вперше за всю війну (1356 на зараз). Про РСЗВ щоб не наврочити промовчу, проте обнуляються як весною двадцять другого (72/55/56)
Логістика 255,74 одиниці середньодобово, вже завтра буде більше п'яти тисяч з початку місяця (4859 на сьогодні) і також очікуємо новий місячний рекорд ну і звісно стотисячний ювілей