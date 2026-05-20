Ремонт дома тещи вместо службы – ГБР сообщило о подозрении начальнику штаба в/ч на Ривненщине
Сотрудники ГБР задержали и предъявили подозрение первому заместителю командира учебного центра — начальнику штаба воинской части из Ривненской области, который организовал уклонение от службы для своих подчиненных.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Вместо выполнения служебных обязанностей ряд военных по указанию чиновника ремонтировали дом, где он проживает со своей сожительницей, которая также служит в его воинской части.
Ремонтные работы начались весной 2025 года. Руководитель в сговоре с другими должностными лицами воинской части организовал "рабочую силу" для проведения ремонта.
Дом фактически принадлежит матери сожительницы офицера – это новостройка площадью около 120 кв. м в селе Александрия Ривненского района.
- До своего разоблачения, вместо несения службы на соответствующих должностях в определенных подразделениях, военные полностью заменили крышу, провели бетонные работы в помещении, сделали подготовительные ландшафтные изменения, закупили материалы для возведения забора. Несмотря на отсутствие военных на месте службы, им безосновательно выплачивалось денежное обеспечение.
- ГБР задержало офицера и двух его подчиненных, которые выполняли ремонтные работы.
- Заместитель командира учебного центра подозревается в организации уклонения от службы, а его двое подчиненных – в уклонении от службы (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
- Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
- Устанавливается полный круг должностных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, и сумма причиненного государству ущерба.
