Ремонт дома тещи вместо службы – ГБР сообщило о подозрении начальнику штаба в/ч на Ривненщине

Сотрудники ГБР задержали и предъявили подозрение первому заместителю командира учебного центра — начальнику штаба воинской части из Ривненской области, который организовал уклонение от службы для своих подчиненных.

 Вместо выполнения служебных обязанностей ряд военных по указанию чиновника ремонтировали дом, где он проживает со своей сожительницей, которая также служит в его воинской части.

 Ремонтные работы начались весной 2025 года. Руководитель в сговоре с другими должностными лицами воинской части организовал "рабочую силу" для проведения ремонта.

 Дом фактически принадлежит матери сожительницы офицера – это новостройка площадью около 120 кв. м в селе Александрия Ривненского района.

  • До своего разоблачения, вместо несения службы на соответствующих должностях в определенных подразделениях, военные полностью заменили крышу, провели бетонные работы в помещении, сделали подготовительные ландшафтные изменения, закупили материалы для возведения забора. Несмотря на отсутствие военных на месте службы, им безосновательно выплачивалось денежное обеспечение.
  • ГБР задержало офицера и двух его подчиненных, которые выполняли ремонтные работы.
  • Заместитель командира учебного центра подозревается в организации уклонения от службы, а его двое подчиненных – в уклонении от службы (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
  • Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
  •  Устанавливается полный круг должностных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, и сумма причиненного государству ущерба.

ГБР задержало офицера, который отправил подчиненных ремонтировать частный дом
Страшне.
20.05.2026 16:33 Ответить
По словам одного солдата, сказанным еще в 2014, "все надо делать по-человечески". Через месяц дезертировал).
20.05.2026 16:33 Ответить
 
 