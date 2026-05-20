Ремонт дому тещі замість служби – ДБР повідомило про підозру начальнику штаба військової частини з Рівненщини

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру першому заступнику командира навчального центру – начальника штабу військової частини з Рівненщини, який організував ухилення від служби для підлеглих.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Замість виконання службових обов’язків низка військових за вказівкою посадовця ремонтували дім, де він проживає зі співмешканкою, яка також служить у його військовій частині.



Ремонтні роботи розпочалися навесні 2025 року. Керівник у змові з іншими посадовими особами військової частини, організував "робочу силу" для проведення ремонту.



Дім фактично належить матері співмешканки офіцера – це новобудова на приблизно 120 кв. м у селі Олександрія Рівненського району.

До свого викриття, замість несення служби на відповідних посадах у визначених підрозділах, військові повністю замінили дах, провели бетонні роботи у приміщенні, зробили підготовчі ландшафтні зміни, закупили матеріали для зведення паркану. Попри відсутність військових на місці служби їм безпідставно виплачувалося грошове забезпечення.

ДБР затримало офіцера та двох його підлеглих, які виконували ремонтні роботи.

Заступник командира навчального центру підозрюється в організації ухилення від служби, а його двоє підлеглих – в ухиленні від служби (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Встановлюється повне коло посадових осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину та сума завданих державі збитків.

