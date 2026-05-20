Россияне нанесли удары по Днепропетровщине почти 30 раз: один человек погиб и двое ранены
В течение дня 20 мая российские войска почти 30 раз наносили удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью авиабомб и беспилотников, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Каменский район
В Каменском районе россияне наносили удары по райцентру и Покровской громаде. Повреждены предприятие, частный дом и инфраструктура.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады.
Повреждены инфраструктура, предприятие, детский сад, частный дом.
Вследствие атак погибла 46-летняя женщина.
Криворожский район
В Криворожье враг нанес удар по Зеленодольской и Гречаноподовской громадам. Повреждена инфраструктура.
Вследствие вражеских атак ранен 56-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
Также враг наносил удары по Покровской и Межевской громадам в Синельниковском районе. Разрушены частные дома.
Ранение получила 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль