Россияне нанесли удары по Днепропетровщине почти 30 раз: один человек погиб и двое ранены

В течение дня 20 мая российские войска почти 30 раз наносили удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью авиабомб и беспилотников, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каменский район

В Каменском районе россияне наносили удары по райцентру и Покровской громаде. Повреждены предприятие, частный дом и инфраструктура.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады.

Читайте также: Враг атаковал энергообъект в Днепропетровской области: есть отключения электроэнергии

Повреждены инфраструктура, предприятие, детский сад, частный дом.

Вследствие атак погибла 46-летняя женщина.

Криворожский район

В Криворожье враг нанес удар по Зеленодольской и Гречаноподовской громадам. Повреждена инфраструктура.

Вследствие вражеских атак ранен 56-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.

Смотрите также: Ночь в Днепропетровской области: под ударами три района, в Днепре двое погибших, 6 раненых. ФОТО

Синельниковский район

Также враг наносил удары по Покровской и Межевской громадам в Синельниковском районе. Разрушены частные дома.

Ранение получила 63-летняя женщина. Ее доставили в больницу.