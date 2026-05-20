Росіяни вдарили по Дніпропетровщині майже 30 разів: одна людина загинула і дві поранені
Упродовж дня 20 травня російські війська майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області авіабомбами та безпілотниками, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Кам’янський район
У Кам’янському районі росіяни били по райцентру та Покровській громаді. Пошкоджені підприємство, приватний будинок та інфраструктура.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.
Понівечені інфраструктура, підприємство, дитсадок, приватний будинок.
Унаслідок атак загинула 46-річна жінка.
Криворізький район
На Криворіжжі ворог завдав удару по Зеленодольській та Гречаноподівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.
Через ворожі атаки поранений 56-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
Синельниківський район
Також ворог бив по Покровській та Межівській громадах, що на Синельниківщині. Понівечені приватні будинки.
Поранень дістала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль