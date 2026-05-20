Ворог атакував енергооб’єкт на Дніпропетровщині: є знеструмлення

Росіяни вдарили по енергетиці Дніпропетровщини

У середу, 20 травня, російські загарбники атакували енергообʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Низка населених пунктів залишилася без світла.

Про це повідомляє ДТЕК у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Без світла низка населених пунктів 

Через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів.

Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи відразу, як дозволила безпекова ситуація.

Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області.

Нагадаємо:

Вдень 20 травня війська РФ вчергове атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі.

