Ворог атакував енергооб’єкт на Дніпропетровщині: є знеструмлення
У середу, 20 травня, російські загарбники атакували енергообʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Низка населених пунктів залишилася без світла.
Про це повідомляє ДТЕК у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Без світла низка населених пунктів
Через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів.
Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи відразу, як дозволила безпекова ситуація.
Наразі світло вже повернули у 19 населених пунктах області.
Нагадаємо:
Вдень 20 травня війська РФ вчергове атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі.
