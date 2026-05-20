Новости
Враг атаковал энергообъект на Днепропетровщине: произошло отключение электроэнергии

В среду, 20 мая, российские захватчики атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области. Ряд населенных пунктов остался без света.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Без света ряд населенных пунктов 

Из-за вражеских обстрелов без света остались 39 населенных пунктов.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу, как позволила ситуация с безопасностью.

На данный момент свет уже восстановлен в 19 населенных пунктах области.

Днем 20 мая войска РФ в очередной раз атаковали энергетический объект ДТЭК в Одессе.

