Враг атаковал энергообъект на Днепропетровщине: произошло отключение электроэнергии
В среду, 20 мая, российские захватчики атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области. Ряд населенных пунктов остался без света.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Без света ряд населенных пунктов
Из-за вражеских обстрелов без света остались 39 населенных пунктов.
Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу, как позволила ситуация с безопасностью.
На данный момент свет уже восстановлен в 19 населенных пунктах области.
Напомним:
Днем 20 мая войска РФ в очередной раз атаковали энергетический объект ДТЭК в Одессе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль