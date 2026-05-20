Новости
Российский "Шахед" попал в промышленное предприятие в Кривом Роге

Шахед атаковал предприятие в Кривом Роге 20 мая

20 мая российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по промышленному предприятию в Кривом Роге, что в Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме главы Совета обороны города Александра Вилкула.

Последствия удара по промышленному объекту

По словам Вилкула, враг атаковал промышленное предприятие дроном типа "шахед".

Предварительно, вследствие удара пострадавших нет. В настоящее время продолжается уточнение масштабов разрушений и последствий обстрела. 

