Российский "Шахед" попал в промышленное предприятие в Кривом Роге
20 мая российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по промышленному предприятию в Кривом Роге, что в Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме главы Совета обороны города Александра Вилкула.
Последствия удара по промышленному объекту
По словам Вилкула, враг атаковал промышленное предприятие дроном типа "шахед".
Предварительно, вследствие удара пострадавших нет. В настоящее время продолжается уточнение масштабов разрушений и последствий обстрела.
- Ранее россияне атаковали Днепр. Попали в склады с продуктами питания.
