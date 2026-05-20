Россия атаковала Харьков и Днепр ночью 20 мая
В ночь на 20 мая российские оккупанты атаковали Харьков и Днепр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке
По словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, в городе после атаки возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.
В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг снова нанес удар по Новобаварскому району. Последствия уточняются.
Ранее мы сообщали, что Россия четвертый день подряд атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Под обстрелами находятся объекты нефтегазовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз", расположенные в Черниговской области.
