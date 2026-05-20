Росія атакувала Харків і Дніпро вночі 20 травня
У ніч на 20 травня російські окупанти атакували Харків та Дніпро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо про атаку
За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, у місті після атаки виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог знову ударив по Новобаварському району. Наслідки уточнюються.
Раніше ми повідомляли, що Росія четвертий день поспіль атакує енергетичну інфраструктуру України. Під обстрілами об’єкти нафтогазової інфраструктури Групи "Нафтогаз", розташовані в Чернігівській області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль