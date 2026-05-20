Росія атакувала Харків і Дніпро вночі 20 травня

У ніч на 20 травня російські окупанти атакували Харків та Дніпро.

Що відомо про атаку

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, у місті після атаки виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог знову ударив по Новобаварському району. Наслідки уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що Росія четвертий день поспіль атакує енергетичну інфраструктуру України. Під обстрілами об’єкти нафтогазової інфраструктури Групи "Нафтогаз", розташовані в Чернігівській області.