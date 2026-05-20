Росія четвертий день поспіль атакує енергетичну інфраструктуру України, - Нафтогаз

У ніч на 20 травня російські війська атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури Групи "Нафтогаз", розташовані в Чернігівській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Атака на енергетичну інфраструктуру триває

Цьому удару передувала тривала атака безпілотників, яка тривала протягом усього дня та зачепила кілька виробничих майданчиків.

У компанії зазначають, що цілеспрямовані удари по підприємствах фіксуються четвертий день поспіль. Внаслідок останніх влучань пошкоджено та зруйновано частину обладнання.

Серед працівників постраждалих немає. Оцінку масштабів руйнувань і відновлювальні роботи фахівці розпочнуть одразу після того, як дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські війська вже здійснювали атаку на інфраструктурні об’єкти Групи Нафтогаз.

