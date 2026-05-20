УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
272 3

Росія четвертий день поспіль атакує енергетичну інфраструктуру України, - Нафтогаз

Атака по Нафтогазу 19 травня

У ніч на 20 травня російські війська атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури Групи "Нафтогаз", розташовані в Чернігівській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на енергетичну інфраструктуру триває

Цьому удару передувала тривала атака безпілотників, яка тривала протягом усього дня та зачепила кілька виробничих майданчиків.

У компанії зазначають, що цілеспрямовані удари по підприємствах фіксуються четвертий день поспіль. Внаслідок останніх влучань пошкоджено та зруйновано частину обладнання.

Серед працівників постраждалих немає. Оцінку масштабів руйнувань і відновлювальні роботи фахівці розпочнуть одразу після того, як дозволить безпекова ситуація.

  • Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські війська вже здійснювали атаку на інфраструктурні об’єкти Групи Нафтогаз.

Також читайте: Атака РФ на Запоріжжя: пошкоджено 17 будинків, десятки вибитих вікон

Автор: 

безпілотник БпЛА (5852) Нафтогаз (4445) атака (1503)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трубу дружбу нехай руйнують , щоб гроші з неї не мати
показати весь коментар
20.05.2026 00:13 Відповісти
Не можно, бо вже Мадяр - "наш партнер"... Це ж не якийсь там Орбан.
показати весь коментар
20.05.2026 00:16 Відповісти
Якби не 9 млрд $ на ДИНАСТІЮ то у нас було б стільки балістики що від РФ лишилось би лише згарище

АЛЕ евреям треба десь жити
показати весь коментар
20.05.2026 00:30 Відповісти
 
 