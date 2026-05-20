Російський "шахед" влучив у промислове підприємство у Кривому Розі

Російські війська 20 травня вдарили безпілотником по промисловому підприємству у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у телеграмі голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Наслідки удару по промисловому об’єкту

За словами Вілкула, ворог атакував промислове підприємство дроном типу "шахед".

Попередньо, внаслідок удару постраждалих немає. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та наслідків обстрілу.

Раніше росіяни атакували Дніпро. Поцілили у склади з продуктами харчування.

