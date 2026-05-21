Бойцы 1-й ОВМБр ликвидировали 10 оккупантов, которые пытались добраться до позиций ВСУ через газопровод. ВИДЕО
Бойцы 1-й отдельной тяжелой механизированной Сиверской бригады ВСУ нанесли удары по оккупантам, которые пытались пробраться к украинским позициям через газопровод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовую группу из 10 оккупантов обнаружили во время выхода из газопровода, после чего операторы БПЛА начали методично выслеживать и уничтожать рашистов ударами дронов.
Как следствие, все цели были ликвидированы, а очередная попытка захватчиков подобраться к украинским позициям через газопровод завершилась провалом.
Кадры боевой работы украинских защитников опубликовали в Telegram-канале оперативного командования "Запад".
А тепер питання головне: "Невже про все це не повідомляли "ГоловДЛБЙБа?" Сумніваюся... Значить - готувався до ЗДАЧІ УКРАЇНИ... Але "не вийшло". Не думав, що народ на його "хотілки" "заб'є товстий і довгий", та організується, для спротиву...
