УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8435 відвідувачів онлайн
Новини Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
4 590 12

Бійці 1-ї ОВМБр ліквідували 10 окупантів, які намагалися дістатися до позицій ЗСУ через газову трубу. ВIДЕО

Бійці 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади ЗСУ завдали ударів по окупантах, які спробували дістатися українських позицій через газову трубу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмову групу з 10 окупантів виявили під час виходу з газопроводу, після чого оператори БпЛА почали методично вистежувати та знищувати рашистів ударами дронів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті всі цілі було ліквідовано, а чергова спроба загарбників підібратися до українських позицій через газову трубу завершилася провалом.

Кадри бойової роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі оперативного командування "Захід".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи 7-го корпусу ДШВ за 3 дні знищили та уразили 10 російських гармат під Покровськом. ВIДЕО

Дивіться також: СБС спільно з СБУ знищили школу підготовки російських пілотів та ліквідували підполковника на позивний "Бурий". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21061) розвідка (3922) знищення (10170) ЗСУ (8695) дрони (8198)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Якийсь гівно народ суіцидник. Господи, коли вони вже всі здохнуть...
показати весь коментар
21.05.2026 07:21 Відповісти
+5
Нездоровий інтерес у кацапів до труб. Як і до порожніх пляшок.
показати весь коментар
20.05.2026 23:57 Відповісти
+5
На 1.28сек там десь пів сотні цих тараканів.
показати весь коментар
21.05.2026 00:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нездоровий інтерес у кацапів до труб. Як і до порожніх пляшок.
показати весь коментар
20.05.2026 23:57 Відповісти
На 1.28сек там десь пів сотні цих тараканів.
показати весь коментар
21.05.2026 00:17 Відповісти
То уламки та ошмєтки в тєплаке дрона так виглядають
показати весь коментар
21.05.2026 07:17 Відповісти
Пам'ятаєте, був такий персонаж - Васьок Трубачьов? по трубах любив лазити...друзі його називали Васьок Трупачьок...русскій бил...і ці туди ж...
показати весь коментар
21.05.2026 00:38 Відповісти
Там стільки всякого токсичного гівна на стінах в тих трубах, що людина через годину перебуваня вже напів інвалід, а вони там лазать і по кілька днів.
показати весь коментар
21.05.2026 07:19 Відповісти
Путіну їх не жаль... А до війни з нами вони готувалися ДЕСЯТКИ РОКІВ... Коли Лука дав команду прокладать магістральну автотрасу, з центру БРСР, до кордону України, у стик з зоною відчуження ЧАЕС - писав: "Дорогу ведуть через болотисту, малозаселену місцевість заповідника. Будують для перекидання військ... Відповіддю було мовчання... Коли в нашій зоні ЧАЕС, на місці звичайної "однорядки", по якій, за добу, проїжджало "півтора автомобілі", будувалася багаторядна дорога, в напрямку Києва, писав - "Готують для кацапів, удар на Київ...". У відповідь - мовчання... Коли від магістральної траси, в БРСР, через річку, було укладено понтонну переправу, яка, за кілька днів, щезла, писав - "Шукайте в зоні відчуження, "спецназ" кацапів! Там зачаїлися!...". У відповідь - ТИША... А потім з радіоактивної зони , на Київ, рушила ціла бригада... Сиділи там, дихаючи радіацією, більше тижня...
А тепер питання головне: "Невже про все це не повідомляли "ГоловДЛБЙБа?" Сумніваюся... Значить - готувався до ЗДАЧІ УКРАЇНИ... Але "не вийшло". Не думав, що народ на його "хотілки" "заб'є товстий і довгий", та організується, для спротиву...
показати весь коментар
21.05.2026 07:46 Відповісти
То все понятно, як і лейтенант баканов що сбу керував керував та невикерував (доречі хто знає, де він?). А по факту зіц прєдсєдатєль фунт був, рулив козак через наумова. Та як і зєля з кодлом своїх скоморохів в цілому. Але щось пішло не так, українці повстали, кацапи всралися, та і вся їх армія 22 го року виявилась розкраденою та надувною бомж ордою.
показати весь коментар
21.05.2026 08:30 Відповісти
Декілька днів у замкнутому просторі.Ні дихнуть ні перднуть.Мене на МРТ на 15хв. в трубу засунули,насилу видержав.Я б трубу не поліз ні за які гроші.Хоч стріляй.А дурні кацапи лізуть.
показати весь коментар
21.05.2026 07:58 Відповісти
Умєрєть за родину дідка сєруна пуйла. Ну і манька компенсацію отримає, з дєрєвні в місто переїде, чурку молодого собі заведе.
показати весь коментар
21.05.2026 08:23 Відповісти
Якийсь гівно народ суіцидник. Господи, коли вони вже всі здохнуть...
показати весь коментар
21.05.2026 07:21 Відповісти
А шо це побігло зграею н 1хв.30сек??
показати весь коментар
21.05.2026 08:04 Відповісти
 
 