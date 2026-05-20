Бійці 1-ї ОВМБр ліквідували 10 окупантів, які намагалися дістатися до позицій ЗСУ через газову трубу. ВIДЕО

Бійці 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади ЗСУ завдали ударів по окупантах, які спробували дістатися українських позицій через газову трубу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмову групу з 10 окупантів виявили під час виходу з газопроводу, після чого оператори БпЛА почали методично вистежувати та знищувати рашистів ударами дронів.

У результаті всі цілі було ліквідовано, а чергова спроба загарбників підібратися до українських позицій через газову трубу завершилася провалом.

Кадри бойової роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі оперативного командування "Захід".

