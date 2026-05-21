РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9413 посетителей онлайн
Новости Награждение бойцов Нацгвардии
583 5

Президент наградил знаком отличия "За мужність і відвагу" 43-ю ОМБР Сухопутных войск ВСУ

Зеленский наградил бойцов 43-й бригады

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 43-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетной наградой "За мужність і відвагу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №419/2026 от 20 мая, опубликованном на официальном сайте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Признание за героизм на фронте

В документе указано, что награда присвоена за мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось о том, что командование подразделения и командир 13-й бригады НГУ "Хартія" Даниэль "Куба" Китоне наградил бойцов подразделения "Робокопи" за службу.

Читайте также: Зеленский провел беседу со Стармером: скоординировали дипломатические позиции

Автор: 

героизм (165) Зеленский Владимир (24280) награда (1879)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По тєліку кажуть що Україна знову сильно бомбила Москву.
показать весь комментарий
21.05.2026 01:25 Ответить
Припиняйте знущатися над українцями та здоровим глуздом.
Зеленський вже давно ніякий не президент. Да і ніколи ним не був.

Пишить "ватажок мародерів Зеленський".
Чи "узурпатор Зеленський".
Або "самозванець Зеленський".
показать весь комментарий
21.05.2026 01:50 Ответить
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко
Джерело: https://censor.net/ua/n4002841

Так Лука хоча б для вигляду вибори проводив і підтасовував.
А ЗЄ взагалі тупо без виборів третій рік рулить наче так і треба.
показать весь комментарий
21.05.2026 02:32 Ответить
зєля в своїй стихії , нагороджувати то його коньок особливо посмертно .
показать весь комментарий
21.05.2026 08:24 Ответить
Это придурок всегда в позитивном ракурсе,а кто же тот вова,на плёнках?Крысеныш.
показать весь комментарий
21.05.2026 09:13 Ответить
 
 