Президент наградил знаком отличия "За мужність і відвагу" 43-ю ОМБР Сухопутных войск ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 43-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетной наградой "За мужність і відвагу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства №419/2026 от 20 мая, опубликованном на официальном сайте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Признание за героизм на фронте

В документе указано, что награда присвоена за мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось о том, что командование подразделения и командир 13-й бригады НГУ "Хартія" Даниэль "Куба" Китоне наградил бойцов подразделения "Робокопи" за службу.

Читайте также: Зеленский провел беседу со Стармером: скоординировали дипломатические позиции