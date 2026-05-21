Сутки на Запорожье: атаковано 53 населенных пункта, двое мужчин пострадали

Российская армия нанесла 839 ударов по Запорожской области, задействовав авиацию, FPV-дроны и артиллерию. Зафиксировано более 100 случаев повреждения инфраструктуры и жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Двое мужчин получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району", - говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 34 авиаудара по Малокатериновке, Заречному, Новониколаевке, Марьевке, Лежино, Новоалександровке, Новостепнянскому, Еленовке, Григоровке, Веселянке, Таврийскому, Солнечному, Терноватому, Копанях, Барвиновке, Трудовом, Воскресенке, Верхней Терсе, Любицком, Даниловке, Долинке, Лесном, Широком, Воздвижевке, Новом Поле.

499 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Балабино, Новотроицкое, Лежино, Разумовку, Любицкое, Новотаврийское, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Гиркое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Еленокстантиновку, Цветково, Преображенку.

Артудары

306 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Гиркое, Гуляйпольское, Староукраинку, Еленоконстантиновку.

