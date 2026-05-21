Доба на Запоріжжі: атаковано 53 населені пункти, двоє чоловіків постраждали
Російська армія завдала 839 ударів по Запорізькій області, використавши авіацію, FPV-дрони та артилерію. Зафіксовано понад 100 пошкоджень інфраструктури та житла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.
Авіаудари та атаки БПЛА
Війська РФ здійснили 34 авіаудари по Малокатеринівці, Зарічному, Новомиколаївці, Мар’ївці, Лежиному, Новоолександрівці, Новостепнянському, Оленівці, Григорівці, Веселянці, Таврійському, Сонячному, Тернуватому, Копанях, Барвинівці, Трудовому, Воскресенці, Верхній Терсі, Любицькому, Данилівці, Долинці, Лісному, Широкому, Воздвижівці, Новому Полю.
499 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Новотроїцьке, Лежине, Розумівку, Любицьке, Новотаврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Преображенку.
Артудари
306 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль