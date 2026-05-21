Россия способна захватить Донетчину но не стремится наносить ущерб территориям, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы воздерживается от активного захвата Донецкой области, чтобы "не разрушать территории, где живут россияне".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД РФ сказал в интервью Shanghai Media Group.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут в основном наши люди, которых нацисты пытаются подавить", – цинично сказал Лавров.

В то же время министр похвастался, что за 2026 год российские захватчики якобы захватили около 80 украинских населенных пунктов, в том числе 35 – в течение марта и апреля. По его словам, "процесс продолжается".

Что предшествовало?

Заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что российские войска не достигли поставленных целей во время весеннего наступления. Летом армия РФ сосредоточится на выходе к административным границам Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Плотность дронов в Донецкой области резко возросла: в воздухе до 2000 БПЛА, — Нацгвардия