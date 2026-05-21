РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9285 посетителей онлайн
Новости Донетчина
621 12

Россия способна захватить Донетчину но не стремится наносить ущерб территориям, - Лавров

В МИД РФ сделали заявление о Донецкой области и "ограничении ударов"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы воздерживается от активного захвата Донецкой области, чтобы "не разрушать территории, где живут россияне".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД РФ сказал в интервью Shanghai Media Group.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут в основном наши люди, которых нацисты пытаются подавить", – цинично сказал Лавров.

В то же время министр похвастался, что за 2026 год российские захватчики якобы захватили около 80 украинских населенных пунктов, в том числе 35 – в течение марта и апреля. По его словам, "процесс продолжается".

Что предшествовало?

Заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что российские войска не достигли поставленных целей во время весеннего наступления. Летом армия РФ сосредоточится на выходе к административным границам Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Плотность дронов в Донецкой области резко возросла: в воздухе до 2000 БПЛА, — Нацгвардия

Автор: 

Лавров Сергей (2397) россия (97603) Донецкая область (12321)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Його ж словами - деб..іл ***.. Тобто Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка і ще довгий перелік - це не руїни? Замість того, щоб визнати свою неспроможність на 5 тий рік повномасштабної війни захопити Донбас, починає в черговий раз нести ахінею. Розраховано на олігофренів кацапії
показать весь комментарий
21.05.2026 08:14 Ответить
+1
Що це значить? Віддайте, бо розрушимо до основанія?
показать весь комментарий
21.05.2026 08:12 Ответить
+1
Ну цеж цирк з конями)
показать весь комментарий
21.05.2026 08:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що це значить? Віддайте, бо розрушимо до основанія?
показать весь комментарий
21.05.2026 08:12 Ответить
Ну цеж цирк з конями)
показать весь комментарий
21.05.2026 08:14 Ответить
Його ж словами - деб..іл ***.. Тобто Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка і ще довгий перелік - це не руїни? Замість того, щоб визнати свою неспроможність на 5 тий рік повномасштабної війни захопити Донбас, починає в черговий раз нести ахінею. Розраховано на олігофренів кацапії
показать весь комментарий
21.05.2026 08:14 Ответить
Олігофрен !
показать весь комментарий
21.05.2026 08:16 Ответить
Ідіот!
показать весь комментарий
21.05.2026 08:17 Ответить
Припиніть його цитувати,бо зранку і так...а тут ще цей скажений)
показать весь комментарий
21.05.2026 08:17 Ответить
Бидло
показать весь комментарий
21.05.2026 08:18 Ответить
Коняка їбана йди шукай собі місце де тебе зариють а не смерди своєю смердячою ротякою. Бо ти, ***** і всі кацапи хворі.
показать весь комментарий
21.05.2026 08:18 Ответить
Найгірший спосіб самогубства - вийти в неділю на ринок в Краматорську чи Славіку та голосно заявити оточуючим цивільним, шо вони "росіяни".
Порвуть же на шматки моментально.
показать весь комментарий
21.05.2026 08:18 Ответить
Якщоб були б здатні - захопили б. Бахмут є доказом - клали вони і своїх, і на своїх, і на інфраструктуру разом із цивільними. Це як акт "доброї молі", коли вони змилися із під Києва, Чернігова, Харкова і Херсона, типу: а не дуже і хотілося....
показать весь комментарий
21.05.2026 08:20 Ответить
Это понятно,Но где опровержения в шанхаймедиагрупп от украинской стороны,от посла или осла,а может сибига предоставит факты на восточном медиа пространстве?
показать весь комментарий
21.05.2026 09:07 Ответить
В Бахмуті і інших містах донеччинии росіяни не жили? Перепустка в дурку у лаврика на руках!
показать весь комментарий
21.05.2026 09:19 Ответить
 
 