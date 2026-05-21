РФ атаковала дронами грузовик в Харьковском районе и предприятие в Кривом Роге

Удары дронов по Харьковской области и Кривому Рогу: один человек погиб

Вражеские беспилотники поразили грузовик в Харьковском районе и промышленный объект в Кривом Роге. Погиб один человек, еще один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Удар дронами по Харьковскому району: есть погибший

В результате попадания вражеского беспилотника по грузовому автомобилю в Харьковском районе погиб один человек. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, возникший после удара.

Атака на Кривой Рог: ранен мужчина

Отдельно враг нанес удар дронами-камикадзе по промышленному предприятию в Кривом Роге.

Во время атаки ранения получил мужчина 1973 года рождения, его состояние оценивается как легкое, медики оказывают необходимую помощь. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьков и 21 населенный пункт области подверглись ударам РФ: погибла женщина, среди раненых ребенок.

Фуру перевернуло колесами нагору...
Земля пухом, загиблому водієві..(
21.05.2026 11:01 Ответить
 
 