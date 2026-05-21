РФ атакувала дронами вантажівку у Харківському районі та підприємство у Кривому Розі

Ворожі безпілотники влучили у вантажне авто в Харківському районі та промисловий об’єкт у Кривому Розі. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Удар дронами по Харківському району: є загиблий

Внаслідок влучання ворожого безпілотника по вантажному автомобілю в Харківському районі загинула одна людина. Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу, що виникла після удару.

Атака по Кривому Рогу: поранений чоловік

Окремо ворог завдав удару дронами-камікадзе по промисловому підприємству в Кривому Розі.

Під час атаки поранення дістав чоловік 1973 року народження, його стан оцінюється як легкий, медики надають необхідну допомогу. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів.

