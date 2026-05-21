Темпы поставок дронов для ВСУ в 2026 году существенно выросли, - Федоров
Индустрия дронов
В 2026 году оснащение ВСУ дронами различных типов вышло на новый уровень по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
"Значительно выросли темпы оснащения армии в 2026 году. Если сравнить то, что мы обеспечили за первые четыре месяца 2026 года, в отличие от всего прошлого года, то это уже совсем другой масштаб", - отметил он.
По словам Федорова, существенно выросли поставки различных типов беспилотников, которые применяются для выполнения боевых задач на фронте.
Увеличено обеспечение FPV, разведывательными и ударными дронами
Федоров отметил, что Украина наращивает обеспечение FPV-дронами на оптоволокне, тяжелыми бомбардировочными дронами, разведывательными крыльями, системами mid-strike и deep strike, а также легкими бомбардировщиками и перехватчиками Shahed.
Отдельно он подчеркнул рост поставок дронов типа Mavic и других платформ, которые используются для различных задач на поле боя.
