Темпы поставок дронов для ВСУ в 2026 году существенно выросли, - Федоров

Индустрия дронов

В 2026 году оснащение ВСУ дронами различных типов вышло на новый уровень по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Значительно выросли темпы оснащения армии в 2026 году. Если сравнить то, что мы обеспечили за первые четыре месяца 2026 года, в отличие от всего прошлого года, то это уже совсем другой масштаб", - отметил он.

По словам Федорова, существенно выросли поставки различных типов беспилотников, которые применяются для выполнения боевых задач на фронте.

Увеличено обеспечение FPV, разведывательными и ударными дронами

Федоров отметил, что Украина наращивает обеспечение FPV-дронами на оптоволокне, тяжелыми бомбардировочными дронами, разведывательными крыльями, системами mid-strike и deep strike, а также легкими бомбардировщиками и перехватчиками Shahed.

Отдельно он подчеркнул рост поставок дронов типа Mavic и других платформ, которые используются для различных задач на поле боя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оборонные закупки через DOT-Chain: Свириденко заявила о продлении проекта до 2027 года