Темпы поставок дронов для ВСУ в 2026 году существенно выросли, - Федоров

В 2026 году оснащение ВСУ дронами различных типов вышло на новый уровень по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время встречи с представителями СМИ заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Значительно выросли темпы оснащения армии в 2026 году. Если сравнить то, что мы обеспечили за первые четыре месяца 2026 года, в отличие от всего прошлого года, то это уже совсем другой масштаб", - отметил он.

По словам Федорова, существенно выросли поставки различных типов беспилотников, которые применяются для выполнения боевых задач на фронте.

Увеличено обеспечение FPV, разведывательными и ударными дронами

Федоров отметил, что Украина наращивает обеспечение FPV-дронами на оптоволокне, тяжелыми бомбардировочными дронами, разведывательными крыльями, системами mid-strike и deep strike, а также легкими бомбардировщиками и перехватчиками Shahed.

Отдельно он подчеркнул рост поставок дронов типа Mavic и других платформ, которые используются для различных задач на поле боя.

Завдяки волонтерам, та приватним компаніям, які втекли від Зельоного "Шлагбауму" за кордон.
21.05.2026 13:51 Ответить
На заставу гниді Ермачатині зібрали 150 000 000 швидчи ніж збираємо 200 000 бійцям на авто, чи на дрони, то про який рість він каже?
21.05.2026 13:55 Ответить
Злочинна зе влада здатна лише на брехню...
21.05.2026 14:27 Ответить
"всепропальщики" як ви вже заїбали, та робіть хоть щось для армії а не ******* лише.
21.05.2026 14:36 Ответить
"день хфёдорова" та його потужних перемог. сьогодні цього берлагу випустили на перебивку зальотів зєліних братків.
21.05.2026 15:09 Ответить
 
 