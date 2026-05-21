Темпи постачання дронів для ЗСУ у 2026 році суттєво зросли, - Федоров

Індустрія дронів

У 2026 році забезпечення ЗСУ дронами різних типів вийшло на новий рівень порівняно з минулим роком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Значно зросли темпи забезпечення армії у 2026 році. Якщо порівняти те, що ми забезпечили за перші чотири місяці 2026 року, на відміну від усього минулого року, то це вже зовсім інший масштаб", - зазначив він.

За словами Федорова, суттєво зросли поставки різних типів безпілотників, які застосовуються для виконання бойових завдань на фронті.

Збільшено забезпечення FPV, розвідувальних та ударних дронів

Федоров зазначив, що Україна нарощує забезпечення FPV-дронами на оптоволокні, важкими бомбардувальними дронами, розвідувальними крилами, mid-strike та deep strike системами, а також легкими бомбардувальниками і перехоплювачами Shahed.

Окремо він підкреслив зростання постачання дронів типу Mavic та інших платформ, які використовуються для різних задач на полі бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборонні закупівлі через DOT-Chain: Свириденко заявила про продовження проєкту до 2027 року