Темпи постачання дронів для ЗСУ у 2026 році суттєво зросли, - Федоров

У 2026 році забезпечення ЗСУ дронами різних типів вийшло на новий рівень порівняно з минулим роком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Значно зросли темпи забезпечення армії у 2026 році. Якщо порівняти те, що ми забезпечили за перші чотири місяці 2026 року, на відміну від усього минулого року, то це вже зовсім інший масштаб", - зазначив він.

За словами  Федорова, суттєво зросли поставки різних типів безпілотників, які застосовуються для виконання бойових завдань на фронті.

Збільшено забезпечення FPV, розвідувальних та ударних дронів

Федоров зазначив, що Україна нарощує забезпечення FPV-дронами на оптоволокні, важкими бомбардувальними дронами, розвідувальними крилами, mid-strike та deep strike системами, а також легкими бомбардувальниками і перехоплювачами Shahed.

Окремо він підкреслив зростання постачання дронів типу Mavic та інших платформ, які використовуються для різних задач на полі бою.

Завдяки волонтерам, та приватним компаніям, які втекли від Зельоного "Шлагбауму" за кордон.
21.05.2026 13:51 Відповісти
На заставу гниді Ермачатині зібрали 150 000 000 швидчи ніж збираємо 200 000 бійцям на авто, чи на дрони, то про який рість він каже?
21.05.2026 13:55 Відповісти
 
 