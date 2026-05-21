СБУ нанесла удар по штабу ФСБ и "Панцирь-С1" на ВОТ: уничтожено и ранено около сотни рашистов, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном ударе ЦСО "Альфа" СБУ по штабу ФСБ на оккупированной территории.

"Поражен штаб российских эфэсбешников и уничтожен зенитный комплекс "Панцирь-С1" на нашей временно оккупированной территории. Благодаря только этой одной операции российские потери – около сотни оккупантов убитыми и ранеными.

Россияне должны почувствовать, что эту свою войну они должны завершить. Украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат действовать", — отметил президент.

