СБУ уразили штаб ФСБ та "Панцир-С1" на ТОТ: знищено та поранено близько сотні рашистів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський повідомив про успішний удар ЦСО "Альфа" СБУ по штабу ФСБ на окупованій території.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс "Панцир-С1" на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими.
Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", - зазначив президент.
