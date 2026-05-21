2 883 12

СБУ уразили штаб ФСБ та "Панцир-С1" на ТОТ: знищено та поранено близько сотні рашистів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про успішний удар ЦСО "Альфа" СБУ по штабу ФСБ на окупованій території.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс "Панцир-С1" на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими.

Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", - зазначив президент.

Зеленський Володимир СБУ ФСБ знищення
Топ коментарі
Штаб.
21.05.2026 14:38 Відповісти
Час відкривати Міністерство Підрахуїв
21.05.2026 14:40 Відповісти
Час змінити професію нашому пре)(изденту на блогера.
21.05.2026 14:43 Відповісти
да хоч кого аби на нарах довічно
21.05.2026 14:45 Відповісти
А ти, торчок говорящій, яким боком до цього?
21.05.2026 14:52 Відповісти
ой,мамо,як красиво !
21.05.2026 15:01 Відповісти
Люди на передку з поганим постачанням, героїчно тримають кацапську сволоту, а цей вихваляється їхніми подвигами...
21.05.2026 15:16 Відповісти
А ще я імітував удар по Москві підірвавши бочку з керосіном у передмісті. Що вам ще треба, хоронякі...
21.05.2026 15:29 Відповісти
Дякуємо Вові що розказав. Це і є робота президента, на думку кловуна.
21.05.2026 15:42 Відповісти
Что-то сначала кадырок накрыли, потом фсбшников. Друг друга сдают как обычно?
21.05.2026 15:57 Відповісти
Яка краса ! Як мило розлітаються окупанти на молекули !
21.05.2026 16:04 Відповісти
 
 