СБУ уразили штаб ФСБ та "Панцир-С1" на ТОТ: знищено та поранено близько сотні рашистів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про успішний удар ЦСО "Альфа" СБУ по штабу ФСБ на окупованій території.

"Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс "Панцир-С1" на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими.

Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", - зазначив президент.

