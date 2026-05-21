В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из пяти сел, - ОВА

Днепр после атаки 21 мая

В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию жителей ещё пяти сел Синельниковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Откуда эвакуируют людей

Речь идет о селах Чаплино, Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровно и Журавлинка Дубовиковской громады.

По словам Ганжи, в этих населенных пунктах остаются около 600 человек.

Детей из этих сел эвакуировали ранее.

Куда вывозят людей

Сначала эвакуированных доставляют в транзитные центры в Павлограде, Днепре и Волоском.

Там людям оказывают необходимую помощь, после чего они отправляются в более безопасные регионы.

Питання лише чи після ЗЕ лишиться хоч Львівська область
21.05.2026 17:16 Ответить
і хто ще сумнівається що ми перемагаємо ???
21.05.2026 17:32 Ответить
Для баранів розширення кіл-зони надто складне явище, простіше все пояснити зрадою
21.05.2026 23:16 Ответить
Прикро. Ще років десять назад я був в кожному з цих сіл. В Чаплиному був великий ринок, на який прибували електричками пенсіонери з трьох областей - Запорізької, Донецької і Дніпропетровської купувати мало і м'ясо. Був такий собі дешевий нічний ринок.Що залишиться в Україні після Голобородька'? Як там асфальт до Запоріжжя і Дніпра?
21.05.2026 17:40 Ответить
Слід від шин велосипеда "Україна", на якому Голобородько їздив.
21.05.2026 18:14 Ответить
Коли зеленський виконає хоть одну свою обіцянку---якщо я не зможу закінчити війну то піду с поста президента,нехай інший це зробить потрібен ІНШИЙ ---бо скоро України не буде Кожний день іде захват наших територій кацапами,а ми чуємо одну брехню і піар.
21.05.2026 18:07 Ответить
 
 