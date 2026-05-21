В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из пяти сел, - ОВА

В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию жителей ещё пяти сел Синельниковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Откуда эвакуируют людей

Речь идет о селах Чаплино, Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровно и Журавлинка Дубовиковской громады.

По словам Ганжи, в этих населенных пунктах остаются около 600 человек.

Детей из этих сел эвакуировали ранее.

Куда вывозят людей

Сначала эвакуированных доставляют в транзитные центры в Павлограде, Днепре и Волоском.

Там людям оказывают необходимую помощь, после чего они отправляются в более безопасные регионы.

