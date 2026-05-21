На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще з п’яти сіл, - ОВА

Дніпро після атаки 21 травня

У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію жителів ще п’яти сіл Синельниківського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Звідки евакуюють людей

Йдеться про села Чаплине, Хуторо-Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка Дубовиківської громади.

За словами Ганжі, у цих населених пунктах залишаються близько 600 людей.

Дітей із цих сіл евакуювали раніше.

Куди вивозять людей

Спочатку евакуйованих доставляють до транзитних центрів у Павлограді, Дніпрі та Волоському.

Там людям надають необхідну допомогу, після чого вони вирушають до безпечніших регіонів.

Питання лише чи після ЗЕ лишиться хоч Львівська область
21.05.2026 17:16 Відповісти
і хто ще сумнівається що ми перемагаємо ???
21.05.2026 17:32 Відповісти
Прикро. Ще років десять назад я був в кожному з цих сіл. В Чаплиному був великий ринок, на який прибували електричками пенсіонери з трьох областей - Запорізької, Донецької і Дніпропетровської купувати мало і м'ясо. Був такий собі дешевий нічний ринок.Що залишиться в Україні після Голобородька'? Як там асфальт до Запоріжжя і Дніпра?
21.05.2026 17:40 Відповісти
Слід від шин велосипеда "Україна", на якому Голобородько їздив.
21.05.2026 18:14 Відповісти
Коли зеленський виконає хоть одну свою обіцянку---якщо я не зможу закінчити війну то піду с поста президента,нехай інший це зробить потрібен ІНШИЙ ---бо скоро України не буде Кожний день іде захват наших територій кацапами,а ми чуємо одну брехню і піар.
21.05.2026 18:07 Відповісти
 
 