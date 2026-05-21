На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще з п’яти сіл, - ОВА

У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію жителів ще п’яти сіл Синельниківського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Звідки евакуюють людей

Йдеться про села Чаплине, Хуторо-Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка Дубовиківської громади.

За словами Ганжі, у цих населених пунктах залишаються близько 600 людей.

Дітей із цих сіл евакуювали раніше.

Куди вивозять людей

Спочатку евакуйованих доставляють до транзитних центрів у Павлограді, Дніпрі та Волоському.

Там людям надають необхідну допомогу, після чого вони вирушають до безпечніших регіонів.

