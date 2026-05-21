На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще з п’яти сіл, - ОВА
У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію жителів ще п’яти сіл Синельниківського району.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Звідки евакуюють людей
Йдеться про села Чаплине, Хуторо-Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка Дубовиківської громади.
За словами Ганжі, у цих населених пунктах залишаються близько 600 людей.
Дітей із цих сіл евакуювали раніше.
Куди вивозять людей
Спочатку евакуйованих доставляють до транзитних центрів у Павлограді, Дніпрі та Волоському.
Там людям надають необхідну допомогу, після чого вони вирушають до безпечніших регіонів.
