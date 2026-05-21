В рамках программы "СвітлоДім" профинансировали почти 1800 домов
В рамках программы "СвітлоДім" финансирование на обеспечение энергонезависимости уже получили 1792 многоквартирных дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.
Сколько средств уже выделено
Общая сумма финансирования превысила 450 млн грн.
Более 370 млн грн уже перечислено на закупку оборудования для стабильной работы жилищной инфраструктуры.
Больше всего домов, получивших финансирование, расположено в Киеве – более 1100.
Еще почти 600 домов – в Киевской области, более 110 – в Харькове и Харьковской области.
Какое оборудование покупают
С начала действия программы подано более 3258 заявок.
Чаще всего совладельцы домов заказывают аккумуляторы и инверторы.
Также в рамках программы закупают солнечные панели, блоки управления батареями и генераторы.
71% заявок подали ОСМД, 20% – управляющие многоквартирных домов, еще 9% – обслуживающие кооперативы.
Большинство заявителей – юридические лица.
