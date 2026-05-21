За програмою "СвітлоДім" профінансували майже 1800 будинків

У межах програми "СвітлоДім" фінансування на енергонезалежність вже отримали 1792 багатоквартирні будинки.

Скільки коштів вже виділили

Загальна сума фінансування перевищила 450 млн грн.

Понад 370 млн грн вже перерахували на закупівлю обладнання для стабільної роботи житлової інфраструктури.

Найбільше будинків, які отримали фінансування, розташовані у Києві – понад 1100.

Ще майже 600 будинків – у Київській області, понад 110 – у Харкові та Харківській області.

Яке обладнання купують

Від початку дії програми подали понад 3258 заявок.

Найчастіше співвласники будинків замовляють акумулятори та інвертори.

Також у межах програми закуповують сонячні панелі, блоки керування батареями та генератори.

71% заявок подали ОСББ, 20% – управителі багатоквартирних будинків, ще 9% – обслуговуючі кооперативи.

Більшість заявників – юридичні особи.

