Если Франция хочет помочь украинцам, она не должна блокировать им путь домой, — сенатор

В Сенате Франции призывают не заставлять украинцев оформлять статус беженца

Франция должна усовершенствовать механизм временной защиты для украинцев, чтобы они могли получать необходимые права и помощь без перехода к статусу беженцев и без потери возможности вернуться в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Группы дружбы "Франция – Украина" во французском Сенате Надя Сологуб рассказала в интервью Укринформу.

Права украинцев во Франции хотят изменить через законодательные инициативы

Сенатор Надя Сологуб заявила, что украинцы должны сохранять режим временной защиты и в то же время получать необходимую помощь, в частности для людей с инвалидностью. По ее словам, это не приведет к дополнительным расходам для страны.

Она также подчеркнула, что требование сдавать украинские паспорта является незаконным, а у властей нет оснований удерживать документы даже в случае подачи заявления о предоставлении убежища.

"Украинцы должны иметь возможность сохранять режим временной защиты и одновременно получать помощь для взрослых с инвалидностью", — отметила Сологуб.

Инициатива по улучшению механизма временной защиты была принята Сенатом еще год назад, однако до сих пор не рассмотрена Национальной ассамблеей Франции.

Политические дискуссии и последствия для украинцев в Европе

По словам Сологуб, отсутствие решений приводит к тому, что все больше украинцев вынуждены подавать заявления на статус беженца. Это увеличивает статистику, но не решает их реальных проблем.

Она подчеркнула, что цель изменений — создать условия, при которых украинцы смогут получать защиту без потери связи с Украиной.

"Если мы действительно хотим помочь Украине, нужно думать о завтрашнем дне", — заявила сенатор.

Также она отметила, что Украине после войны понадобятся ее граждане для восстановления, и важно не создавать барьеров для их возвращения.

