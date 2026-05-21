УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5795 відвідувачів онлайн
Новини Повернення українців
1 642 10

Якщо Франція хоче допомогти українцям, вона не повинна блокувати їм шлях додому, - сенаторка

У Сенаті Франції закликають не змушувати українців оформлювати статус біженця

Франція має вдосконалити механізм тимчасового захисту для українців так, щоб вони могли отримувати необхідні права й допомогу без переходу до статусу біженців і без втрати можливості повернення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Групи дружби "Франція – Україна" у французькому Сенаті Надя Сологуб розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Права українців у Франції хочуть змінити через законодавчі ініціативи

Сенаторка Надя Сологуб заявила, що українці мають зберігати режим тимчасового захисту та водночас отримувати необхідну допомогу, зокрема для людей з інвалідністю. За її словами, це не призведе до додаткових витрат для країни.

Вона також наголосила, що вимога здавати українські паспорти є незаконною, а влада не має підстав утримувати документи навіть у разі подання на притулок.

"Українці повинні мати можливість зберігати режим тимчасового захисту й водночас отримувати допомогу для дорослих з інвалідністю", — зазначила Сологуб.

Ініціатива щодо покращення механізму тимчасового захисту була ухвалена Сенатом ще рік тому, однак досі не розглянута Національною асамблеєю Франції.

Також читайте: Кабмін у новій стратегії прогнозує повернення в Україну 3,1 мільйона громадян. Як це вплине на ринок праці?

Політичні дискусії та наслідки для українців у Європі

За словами Сологуб, відсутність рішень призводить до того, що все більше українців змушені подаватися на статус біженця. Це збільшує статистику, але не вирішує їхніх реальних проблем.

Вона підкреслила, що мета змін — створити умови, за яких українці зможуть отримувати захист без втрати зв’язку з Україною.

"Якщо ми справді хочемо допомогти Україні, треба думати про завтрашній день", — заявила сенаторка.

Також вона наголосила, що Україні після війни знадобляться її громадяни для відбудови, і важливо не створювати бар’єрів для їхнього повернення.

  • Кількість іммігрантів, які проживають у Європейському Союзі, торік зросла до рекордно високого рівня в 64,2 млн осіб, що приблизно на 2,1 млн більше, ніж роком раніше.
  • Кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня – 5,31 млн), а загалом у світі – у 5,9 млн (5,86 млн).

Читайте: "Питання залучення трудових мігрантів наразі не актуальне": Соболев пояснив, де планують знайти 4,5 мільйона працівників

Автор: 

українці (2721) Франція (3322) міграція (390) повернення (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
вимога здавати українські паспорти ?????

французи ахрєнєлі ?

.
показати весь коментар
21.05.2026 23:24 Відповісти
+2
Зараз цю дурепу порвуть ті українці які вирвалися з цього пекла.
показати весь коментар
21.05.2026 23:36 Відповісти
+2
добре що ти не вирвався.
показати весь коментар
21.05.2026 23:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тонко!!! ))
показати весь коментар
21.05.2026 23:17 Відповісти
вимога здавати українські паспорти ?????

французи ахрєнєлі ?

.
показати весь коментар
21.05.2026 23:24 Відповісти
прикол в тому, що здати украхнський пачпорт, для не встигших "скинути" його своєчасно, в більшості випадків сьогодні абсолютно неможливо ))) вічні кріпаки держави - по народженню ))
показати весь коментар
21.05.2026 23:39 Відповісти
Ага, охреніли!!!
В них така манія. Колись давно, десь на початку двохтисячних, в одного українця забрали паспорт ще й вимагали щоб їхав додому. Він прийшов до мене питати що робити. Я з ним пішов і виписав їм таких піздюлей що і "загублений" паспрт знайшовся і ще й білет на літак йому заплатили.
показати весь коментар
22.05.2026 00:39 Відповісти
Зараз цю дурепу порвуть ті українці які вирвалися з цього пекла.
показати весь коментар
21.05.2026 23:36 Відповісти
добре що ти не вирвався.
показати весь коментар
21.05.2026 23:44 Відповісти
Вирвався.
показати весь коментар
22.05.2026 00:06 Відповісти
то зніми український прапорець , а тоді продовжуй далі обсирати Україну.
показати весь коментар
22.05.2026 00:36 Відповісти
Нерівність вигадлива дахів
Тече за горизонт,
Сімнадцятий квартал, Париж,
Трохи здригається парасольку.
І жінка Французька
Серйозна і мила
Поспішає крізь ранок тьмяне,
Мабуть, проспала.
показати весь коментар
21.05.2026 23:44 Відповісти
То може ті хто хоче повертатися най і не здають. А ті хто вирвався, з полегшенням перехрестився і назад не дивиться - щоб їм і не заважали жити в нормальній країні, хоч через біженство, якщо за іншими варіантами не приймають.
показати весь коментар
21.05.2026 23:48 Відповісти
 
 