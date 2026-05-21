Якщо Франція хоче допомогти українцям, вона не повинна блокувати їм шлях додому, - сенаторка

Франція має вдосконалити механізм тимчасового захисту для українців так, щоб вони могли отримувати необхідні права й допомогу без переходу до статусу біженців і без втрати можливості повернення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Групи дружби "Франція – Україна" у французькому Сенаті Надя Сологуб розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

Права українців у Франції хочуть змінити через законодавчі ініціативи

Сенаторка Надя Сологуб заявила, що українці мають зберігати режим тимчасового захисту та водночас отримувати необхідну допомогу, зокрема для людей з інвалідністю. За її словами, це не призведе до додаткових витрат для країни.

Вона також наголосила, що вимога здавати українські паспорти є незаконною, а влада не має підстав утримувати документи навіть у разі подання на притулок.

"Українці повинні мати можливість зберігати режим тимчасового захисту й водночас отримувати допомогу для дорослих з інвалідністю", — зазначила Сологуб.

Ініціатива щодо покращення механізму тимчасового захисту була ухвалена Сенатом ще рік тому, однак досі не розглянута Національною асамблеєю Франції.

Політичні дискусії та наслідки для українців у Європі

За словами Сологуб, відсутність рішень призводить до того, що все більше українців змушені подаватися на статус біженця. Це збільшує статистику, але не вирішує їхніх реальних проблем.

Вона підкреслила, що мета змін — створити умови, за яких українці зможуть отримувати захист без втрати зв’язку з Україною.

"Якщо ми справді хочемо допомогти Україні, треба думати про завтрашній день", — заявила сенаторка.

Також вона наголосила, що Україні після війни знадобляться її громадяни для відбудови, і важливо не створювати бар’єрів для їхнього повернення.

Кількість іммігрантів, які проживають у Європейському Союзі, торік зросла до рекордно високого рівня в 64,2 млн осіб, що приблизно на 2,1 млн більше, ніж роком раніше.

Кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня – 5,31 млн), а загалом у світі – у 5,9 млн (5,86 млн).

