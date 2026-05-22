Украина является не только получателем помощи, но и партнером в сфере безопасности, - Сибига

Украина уже является гарантом безопасности для союзников и призвала НАТО инвестировать в оборону для достижения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, об этом во время заседания Совета Украина–НАТО заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Украина больше не просто просит о пожертвованиях; мы являемся участником в обеспечении безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками.

Увеличение расходов на оборону - это гарантия мира, и я призываю каждого члена НАТО внести вклад в оборону Украины. Эта инвестиция принесет самый большой мирный дивиденд в нашей жизни", - отметил Сибига.

Человеческий ресурс России больше не является решающим преимуществом

Министр отметил, что давление на Москву продолжает усиливаться, а ситуация на фронте свидетельствует об изменениях в ходе войны.

"Украина держит линию, и человеческие ресурсы России больше не являются решающим преимуществом", - заявил Сибига.

Он также подчеркнул, что для достижения мира необходимо сосредоточиться на трех ключевых элементах - дипломатии, давлении и силе.

"Нам нужен новый импульс в наших усилиях ради мира", - добавил министр.

