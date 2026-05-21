Сибига и Рютте обсудили угрозы со стороны РФ и Беларуси и ужесточение санкций

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в шведском Хельсингборге обсудил обострение угроз со стороны России и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский министр сообщил в сети X.

Сибига проинформировал генсека НАТО об усилении военных угроз со стороны России, исходящих из Беларуси, в отношении Украины и Европы в целом.

Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время необходимо мощное коллективное сдерживание, которое помешает планам Москвы и Минска.

Чиновники также обсудили последние изменения на поле боя и дальнобойные удары Украины по России, а также необходимость развития инициативы PURL по закупке американского вооружения.

Среди тем обсуждения также были мирные переговоры о завершении войны.

"Мы также говорили о мирных усилиях и роли Европы. Для продвижения дипломатических усилий давление на Москву остается критически важным. Я еще раз подчеркнул, что санкции не должны ослабляться", – заявил Сибига.

