Сибіга і Рютте обговорили загрози з боку РФ та Білорусі і посилення санкцій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у шведському Гельсінгборзі обговорив посилення загроз з боку Росії та Білорусі.

Сибіга поінформував генсека НАТО про посилення військових загроз Росії, які надходять з Білорусі, щодо України та Європи в цілому.

Очільник МЗС наголосив, що наразі необхідним є потужне колективне стримування, яке завадить планам Москви та Мінська.

Посадовці також обговорили останні зміни на полі бою та далекобійні удари України по Росії, а також необхідність розвитку ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння.

Серед тем обговорення також були мирні переговори щодо завершення війни.

"Ми також говорили про мирні зусилля та роль Європи. Для просування дипломатичних зусиль тиск на Москву залишається критично важливим. Я ще раз наголосив, що санкції не повинні послаблюватися", – заявив Сибіга.

