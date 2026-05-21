Сибіга і Рютте обговорили загрози з боку РФ та Білорусі і посилення санкцій

Україна закликала НАТО до потужного стримування РФ і Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у шведському Гельсінгборзі обговорив посилення загроз з боку Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український міністр повідомив у мережі X.

Сибіга поінформував генсека НАТО про посилення військових загроз Росії, які надходять з Білорусі, щодо України та Європи в цілому.

Очільник МЗС наголосив, що наразі необхідним є потужне колективне стримування, яке завадить планам Москви та Мінська.

Посадовці також обговорили останні зміни на полі бою та далекобійні удари України по Росії, а також необхідність розвитку ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння.

Серед тем обговорення також були мирні переговори щодо завершення війни.

"Ми також говорили про мирні зусилля та роль Європи. Для просування дипломатичних зусиль тиск на Москву залишається критично важливим. Я ще раз наголосив, що санкції не повинні послаблюватися", – заявив Сибіга.

про це український міністр https://x.com/andrii_sybiha/status/2057499964914229263 повідомив у мережі X.
21.05.2026 20:31
Там нечего обсуждать. НАТО должно заявить что любая агрессия и провокации со стороны Белоруссии и попытки проникнуть на территории суверенной Украины будут иметь последствия в виде введения миротворцев НАТО и последствий лично для белорусского диктатора. Все остальное ни о чем, скорее всего пуйло будет опять на слабо брать нату и она обосрется как обычно. Посмотрим чего стоят надутые щеки Рютте и бравадные речи
21.05.2026 21:00
 
 