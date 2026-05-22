Україна є не лише отримувачем допомоги, а й партнером у сфері безпеки, - Сибіга

Україна вже є донором безпеки для союзників і закликав НАТО інвестувати в оборону задля досягнення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, про це під час засідання Ради Україна–НАТО заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна більше не просто просить про пожертви; ми є учасником у забезпеченні безпеки, донором та партнером, готовим ділитися своїм досвідом із союзниками.

Збільшення витрат на оборону - це гарантія миру, і я закликаю кожного члена НАТО внести вклад у оборону України. Ця інвестиція принесе найбільший мирний дивіденд у нашому житті", - зазначив Сибіга.

Людський ресурс Росії більше не є вирішальною перевагою

Міністр зазначив, що тиск на Москву продовжує посилюватися, а ситуація на фронті свідчить про зміни у перебігу війни.

"Україна тримає лінію, і людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою", - заявив Сибіга.

Він також підкреслив, що для досягнення миру необхідно зосередитися на трьох ключових елементах - дипломатії, тиску та силі.

"Нам потрібен новий поштовх у наших зусиллях заради миру", - додав міністр.

