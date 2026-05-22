Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 353 860 (+880 за сутки), 11 944 танка, 42 511 артиллерийских систем, 24 594 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 352 980 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 353 860 (+880) человек 
  • танков / tanks – 11 944 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 594 (+3) шт.
  • артиллерийских систем – 42 511 (+57) шт.
  • РСЗО – 1 798 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 390 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 440 (+4) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 304 659 (+1 872) шт.
  • крылатые ракеты – 4 632 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 98 205 (+135) шт.
  • специальная техника – 4 207 (+0) ед.

Потери врага по состоянию на утро 22 мая

армия РФ Генштаб ВС ликвидация уничтожение
Колись Кравчук, на запитання депутатів, чим ми зможем торгувать зі світом, щоб мать гроші в бюджет, відповів: "Що маємо - те й маємо... Для експорту у нас, в наявності, лише один товар - ЦУКОР...".
У Кремля, на сьогодні, відповідь на запитання: "Как и чем ваевать ?", відповідь одна - "МЯСОМ"...
22.05.2026 07:15 Ответить
якщо підтримувати такий темп винищення ППО на півдні, то влітку з логістикою у кацапів настане колапс у Запорізькій та Донецькій області через удари нашими КАБами по ближньому тилу і "крилами та fpv по трасі М14.
22.05.2026 07:27 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.05.2026 07:46 Ответить
Минув 4475 день москальсько-української війни.
202!! одиниці знищеної техніки та 880 чумардосів за день.
Броня та НРК мінімум, логістика норм, ППО та арта супер.
Результативність ППО перевалила за 310 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 353 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
22.05.2026 08:39 Ответить
22.05.2026 08:42 Ответить
 
 